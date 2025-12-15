В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Кассационный гражданский суд ВС вынес окончательное решение в длительном споре о праве собственности на автомобиль, который был передан другому лицу на основании устной договоренности и за денежное вознаграждение. Исследовав обстоятельства дела, объяснения сторон и доводы о добросовестности приобретателя, суд пришел к выводу: правовые основания для истребования транспортного средства отсутствуют, поскольку оно выбыло из владения собственницы добровольно, а избранный способ защиты не отвечает критерию эффективности.

Добровольная передача «Тойоты»

При разрешении спора решающее значение имеют установленные обстоятельства и поведение сторон, тогда как последующие письменные требования не могут опровергнуть или изменить эти факты. Такой вывод сделал Кассационный гражданский суд, рассматривая дело № 750/18240/23 относительно автомобиля «Тойота».

Споры, связанные с этим авто, начались еще в декабре 2023 года: бывшая владелица обратилась в Деснянский районный суд г. Чернигова с иском о признании сделок недействительными, отмене государственной регистрации транспортного средства и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Иск был обоснован тем, что согласно свидетельству о праве собственности от 04 июля 2019 года женщина унаследовала автомобиль «Тойота», принадлежавший ее покойному мужу. После оформления свидетельства о праве собственности технический паспорт она не меняла и никаких поручений на перерегистрацию авто никому не предоставляла. В дальнейшем передала транспортное средство вместе с документами во временное пользование юридическому лицу. Также истица указала, что в конце апреля 2021 года ей стало известно: без ее согласия и против воли юрлица (которому она доверила свой автомобиль) транспортным средством незаконно завладели другие лица, против которых 14 января 2021 года было начато досудебное расследование в уголовном производстве по части четвертой статьи 190 (мошенничество), части второй статьи 189 УК (вымогательство с угрозой убийства).

В указанном уголовном производстве бывшая владелица «Тойоты» была признана потерпевшей. В ходе досудебного расследования было установлено: после незаконного завладения транспортным средством без разрешения собственника было осуществлено его незаконное отчуждение. Как установило следствие, автомобиль перепродавался несколько раз: сначала за символическую сумму (5 тыс. грн), а затем – по рыночной цене (600 тыс. грн). Во время проведения обысков «Тойота» была изъята и арестована постановлением суда.

В своем иске женщина настаивала, что договоры комиссии и купли-продажи заключены с нарушениями: представители, действовавшие от имени наследодателя, не имели никаких полномочий. По ее мнению, сделки совершены под влиянием обмана, а потому должны быть признаны недействительными. Кроме того, она просила суд вернуть автомобиль, ссылаясь на статью 388 Гражданского кодекса (право собственника на истребование имущества от добросовестного приобретателя). Однако Деснянский районный суд Чернигова отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что владелица добровольно передала автомобиль вместе с ключами и документами другому лицу, а значит транспортное средство выбыло из владения по ее воле.

Аналогичное решение принял и Черниговский апелляционный суд: «Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение районного суда – без изменений, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для истребования имущества у надлежащего приобретателя, а также об избрании истицей ненадлежащего способа защиты в части требований о признании недействительными договоров комиссии и купли-продажи и об отмене государственной регистрации спорного автомобиля».

Когда действия сильнее слов

В начале февраля 2025 года бывшая владелица «Тойоты» обратилась в Кассационный гражданский суд ВС. Свою жалобу она обосновала утверждением о неправильном применении судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права. Ссылаясь на выводы Верховного Суда в подобных правоотношениях (изложенные в ряде постановлений ВС), адвокат истицы пытался доказать, что надлежащим способом защиты прав является именно виндикационный иск: ведь истица остается собственницей транспортного средства согласно свидетельству о праве собственности, тогда как нынешний владелец является добросовестным приобретателем.

Кассационная инстанция начала анализ с ключевого вопроса: может ли лицо истребовать свое имущество, если оно само передало его другому лицу вместе с документами и ключами, на основании договоренности и после получения значительной суммы денег. Именно эти обстоятельства были установлены судами предыдущих инстанций. Еще во время допроса в рамках уголовного производства бывшая владелица «Тойоты» подтвердила, что добровольно отдала ключи, техпаспорт и сам автомобиль, получив за него 30 тысяч долларов США. Она также обязалась после оформления наследства провести перерегистрацию автомобиля на покупателя, но никаких обращений от него по этому поводу не поступало. Позже, в гражданском деле, женщина изменила свои показания, отрицая факт получения денежных средств. Однако суды установили несоответствие между ее первоначальными свидетельскими показаниями и позицией, на которой основывались исковые требования.

В таких случаях, как отметила кассационная инстанция, правовой механизм, предусмотренный статьей 388 Гражданского кодекса, – не работает. Ведь данная норма применяется только тогда, когда имущество выбыло из владения вопреки воле собственника: вследствие мошенничества, подделки или иных действий, разрушающих элемент свободного волеизъявления. КГС ВС привел устоявшуюся позицию, которая уже неоднократно выражалась в постановлениях Верховного Суда: если передача имущества была добровольной, истребование у добросовестного приобретателя становится юридически невозможным даже в том случае, когда собственник впоследствии меняет свою позицию или утверждает обратное в дальнейшем судебном процессе.

«Подытоживая, доводы кассационной жалобы не дают оснований для вывода о неправильном применении судами предыдущих инстанций норм материального права и нарушении норм процессуального права, которое привело или могло бы привести к неправильному разрешению дела и в значительной мере сводятся к переоценке доказательств, что находится вне пределов полномочий суда кассационной инстанции», – отмечается в постановлении КГС ВС.

Суд также подчеркнул, что установление обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств являются прерогативой судов первой и апелляционной инстанций. И поэтому кассационная инстанция не наделена полномочиями вмешиваться в оценку доказательств. Действуя в соответствии с частью третьей статьи 401 ГПК, Кассационный гражданский суд ВС оставил данную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений.

Принятое постановление подтверждает важный принцип: если собственник добровольно передает свое имущество в другое владение, истребовать его у добросовестного приобретателя – уже невозможно.

Автор: Валентин Коваль

