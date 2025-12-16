  1. В Украине

СБУ нашла пистолет киллера, из которого убили народного депутата Андрея Парубия – фото

10:21, 16 декабря 2025
Огнестрельное оружие с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник оборудовал после убийства.
Служба безопасности сообщила о новых бесспорных доказательствах в отношении подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.

В СБУ указали, что, по информации следствия, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужб на ликвидацию нардепа.

«Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали в ходе расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник оборудовал после убийства Парубия», — отметили в СБУ.

В сообщении указано, что по результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был произведен смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий была получена видеозапись, на которой киллер обустраивает тайник с пистолетом в лесистой местности и «отчитывается» об этом своему куратору из РФ.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также на основании новых доказательств следователи СБУ дополнительно сообщили мужчине о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

