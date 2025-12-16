Доходы с YouTube для ФЛП — когда реклама включается в доход и как платить налоги

При каких условиях рекламные выплаты от YouTube считаются предпринимательским доходом ФЛП и когда они облагаются налогом как иностранный доход.

Средства, полученные от рекламы на YouTube, могут включаться в доход физического лица-предпринимателя — плательщика единого налога, но лишь при определенных условиях. На этом акцентируют внимание в Главном управлении ГНС в Винницкой области.

Если реклама, которую YouTube размещает в видео, созданных ФЛП, непосредственно связана с его хозяйственной деятельностью, то такие поступления считаются предпринимательским доходом. При условии, что средства зачислены на банковский счет, открытый в Украине именно для предпринимательской деятельности, они включаются в доход плательщика единого налога и облагаются налогом по правилам Налогового кодекса.

Речь идет о средствах, полученных в течение отчетного периода, но не позднее годового налогового периода. В таком случае ФЛП должен задекларировать эти поступления и уплатить единый налог в установленном порядке.

В то же время в налоговой обращают внимание на другой важный нюанс. Если реклама в видео не имеет никакого отношения к деятельности предпринимателя, а касается исключительно самой платформы YouTube или сторонних брендов, такие средства не считаются доходом ФЛП на едином налоге.

В этом случае выплаты облагаются налогом уже как иностранный доход физического лица, по правилам, предусмотренным для граждан, а не для предпринимателей. Это означает иной порядок декларирования и уплаты налогов.

Таким образом, ключевым фактором для налогообложения доходов с YouTube является связь рекламы с предпринимательской деятельностью ФЛП и правильное зачисление средств. Именно от этого зависит, по каким правилам придется платить налоги.

