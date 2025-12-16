  1. В Украине

Доходы с YouTube для ФЛП — когда реклама включается в доход и как платить налоги

13:59, 16 декабря 2025
При каких условиях рекламные выплаты от YouTube считаются предпринимательским доходом ФЛП и когда они облагаются налогом как иностранный доход.
Доходы с YouTube для ФЛП — когда реклама включается в доход и как платить налоги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средства, полученные от рекламы на YouTube, могут включаться в доход физического лица-предпринимателя — плательщика единого налога, но лишь при определенных условиях. На этом акцентируют внимание в Главном управлении ГНС в Винницкой области.

Если реклама, которую YouTube размещает в видео, созданных ФЛП, непосредственно связана с его хозяйственной деятельностью, то такие поступления считаются предпринимательским доходом. При условии, что средства зачислены на банковский счет, открытый в Украине именно для предпринимательской деятельности, они включаются в доход плательщика единого налога и облагаются налогом по правилам Налогового кодекса.

Речь идет о средствах, полученных в течение отчетного периода, но не позднее годового налогового периода. В таком случае ФЛП должен задекларировать эти поступления и уплатить единый налог в установленном порядке.

В то же время в налоговой обращают внимание на другой важный нюанс. Если реклама в видео не имеет никакого отношения к деятельности предпринимателя, а касается исключительно самой платформы YouTube или сторонних брендов, такие средства не считаются доходом ФЛП на едином налоге.

В этом случае выплаты облагаются налогом уже как иностранный доход физического лица, по правилам, предусмотренным для граждан, а не для предпринимателей. Это означает иной порядок декларирования и уплаты налогов.

Таким образом, ключевым фактором для налогообложения доходов с YouTube является связь рекламы с предпринимательской деятельностью ФЛП и правильное зачисление средств. Именно от этого зависит, по каким правилам придется платить налоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель YouTube ФЛП ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]