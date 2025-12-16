Доходи з YouTube для ФОП — коли реклама включається в дохід і як сплачувати податки

За яких умов рекламні виплати від YouTube вважаються підприємницьким доходом ФОП та коли вони оподатковуються як іноземний дохід.

Кошти, отримані від реклами на YouTube, можуть включатися до доходу фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку, але лише за певних умов. На цьому наголошують у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області.

Якщо реклама, яку YouTube розміщує у відео, створених ФОП, безпосередньо пов’язана з його господарською діяльністю, то такі надходження вважаються підприємницьким доходом. За умови, що кошти зараховані на банківський рахунок, відкритий в Україні саме для підприємницької діяльності, вони включаються до доходу платника єдиного податку та оподатковуються за правилами Податкового кодексу.

Йдеться про кошти, отримані протягом звітного періоду, але не пізніше річного податкового періоду. У такому разі ФОП має задекларувати ці надходження і сплатити єдиний податок у встановленому порядку.

Водночас у податковій звертають увагу на інший важливий нюанс. Якщо реклама у відео не має жодного стосунку до діяльності підприємця, а стосується виключно самої платформи YouTube або сторонніх брендів, такі кошти не вважаються доходом ФОП на єдиному податку.

У цьому випадку виплати оподатковуються вже як іноземний дохід фізичної особи, за правилами, передбаченими для громадян, а не для підприємців. Це означає інший порядок декларування та сплати податків.

Таким чином, ключовим фактором для оподаткування доходів із YouTube є зв’язок реклами з підприємницькою діяльністю ФОП та правильне зарахування коштів. Саме від цього залежить, за якими правилами доведеться платити податки.

