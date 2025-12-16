Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

В Верховной Раде зарегистрирован пакет документов, предоставленный Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, о проделанной работе, а именно:

Проект Постановления об отчёте Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о проделанной работе;

Представление;

Пояснительная записка к проекту Постановления Верховной Рады Украины «Об отчёте Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о проделанной работе»;

Отчёт Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о проделанной работе.

Среди прочих вопросов ВСК проанализировала факты, которые, по мнению её членов, свидетельствуют о наличии признаков системных нарушений в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также о вероятных коррупционных злоупотреблениях отдельных её членов.

Особую обеспокоенность членов ВСК вызвало участие в конкурсах родственников, помощников и инспекторов членов ВККС и ВСП, которые продемонстрировали непропорционально высокие результаты на тех этапах конкурса, где оценивание кандидатов осуществлялось непосредственно членами ВККС.

Успешное прохождение всех этапов конкурсов жёнами членов ВККС и ВСП, а также самими членами ВСП создаёт у комиссии впечатление привилегированного доступа к должностям и подрывает доверие к прозрачности конкурсных процедур.

Временная следственная комиссия установила нарушения при проверке практических заданий кандидатов на вакантные должности судей в апелляционные суды.

Совокупность выявленных фактов свидетельствует о системном создании ВККС и ВСП особых условий для продвижения «своих» кандидатов, что лишает конкурс прозрачности и равенства. Такие дисбалансы подтверждают практику выборочного и субъективного оценивания.

Судебная практика подтверждает масштаб нарушений. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда неоднократно отменял решения ВККС, устанавливая нарушения процедуры оценивания и обязывая проводить повторные проверки иными составами комиссий. Такие решения указывают на ненадлежащую документацию, отсутствие прозрачности и возможность манипуляций баллами.

В Верховный Суд подано более 140 исков (о чём Временной следственной комиссией получена информация от Верховного Суда): судьи обвиняют ВККС в махинациях на всех этапах конкурса, которые оценивались непосредственно членами ВККС, а не автоматизировано.

Временная следственная комиссия считает, что ВККС должна оперативно реагировать на потенциальные конфликты интересов. Если «связанные лица» участвуют в конкурсе, должны действовать чёткие и понятные механизмы, устраняющие любые сомнения относительно рисков непрозрачности или коррупции.

Кроме того, Временной следственной комиссией установлено, что члены ВККС при проведении конкурсных процедур не соблюдают правила, которые были ими же установлены, а также не выполняют утверждённые самой ВККС методические рекомендации. Ключевыми факторами, создающими коррупционные риски, являются отсутствие определённых и прозрачных критериев оценивания, чрезмерная субъективность баллов (более 80% оценивания основывается на «внутреннем убеждении» членов ВККС), отсутствие экзаменационных ведомостей, а также возможность привлечения посторонних лиц к проверке практических заданий. В сочетании с отсутствием ответственности за допущенные нарушения это делает систему полностью неконтролируемой и пригодной для манипуляций.

Также Временной следственной комиссией установлено, что участники конкурса, обращаясь в Верховный Суд, подчёркивали, что каждый элемент задания должен оцениваться в соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными ВККС, а сама оценка должна быть детально обоснована. Вместо этого при проверке заданий надлежащее обоснование отсутствовало: экзаменационные ведомости не раскрывали, каким образом оценён каждый элемент задания в соответствии с методическими инструкциями. Это порождает сомнения в обоснованности выставленных баллов и снижает доверие к процедуре оценивания.

В частности, по этому вопросу уже сформировалась практика Верховного Суда.

Так, в решении от 17 июня 2025 года по делу № 990/143/25 Суд частично удовлетворил иск: признал неправомерным решение ВККС об утверждении кодированных результатов практического задания и общих результатов первого этапа, а также обязал восстановить участие истца в конкурсе с этапа практического задания. Коллегия судей пришла к выводу, что ответчик, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и, соответственно, обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказал соблюдение требований Методических указаний № 228/зп-24 (утверждённых самим же ответчиком). Это, по мнению суда, свидетельствует о нарушении Комиссией принципа «надлежащего управления». Решение КАС ВС — важный сигнал о необходимости исправления такой практики, иначе конкурс утрачивает легитимность. Венецианская комиссия в своих выводах (например, CDL-AD (2010) 004) подчёркивала, что оценивание судейских кандидатов должно быть прозрачным, предсказуемым и обоснованным, с чёткими критериями. GRECO (Group of States against Corruption) подчёркивает, что оценивание судейских кандидатов должно быть прозрачным, предсказуемым и обоснованным, с чёткими критериями.

Таким образом, ВСК констатировала недостаток: отсутствие детального обоснования выставленных баллов в протоколах проверки. Методические указания (№ 228/зп-24) формально существуют, но не реализованы в процессе.

Правовая позиция: Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 990/143/25 (решение от 17.06.2025) подтвердил, что непрозрачное оценивание является нарушением принципа надлежащего управления, и обязал восстановить кандидата в конкурсе. В результате сформировалась ситуация, при которой конкурс на должности судей фактически утратил признаки равенства, прозрачности и беспристрастности. В обществе распространено убеждение, что результаты заранее определены, а участие в конкурсе — формальность. Такие действия подрывают доверие к судебной власти, демократии и государственному управлению в целом, а профессиональные юристы, не имеющие «нужных связей», искусственно устраняются из конкурса в пользу родственников и приближённых лиц членов ВККС и ВСП.

Анализ деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины свидетельствует о наличии ряда системных проблем, которые делают невозможным объективный, прозрачный и добросовестный отбор судей:

– отсутствие чётких баллов по критериям этики и добропорядочности, что создаёт риск невозможности определить, какой именно показатель оценён и как формируется итоговый балл;

– лишь 18% оценивания является объективным (кодированные тесты), тогда как доминирование субъективного «внутреннего убеждения» создаёт условия для ручного отбора кандидатов;

– в большей степени оценивание основывается на внутреннем убеждении членов ВККС, что приводит к разным оценкам при одинаковых условиях;

– отсутствие экзаменационных ведомостей, что делает невозможной проверку арифметики выставления баллов и позволяет корректировать результаты после завершения конкурса;

– манипуляции при тестировании когнитивных способностей, обусловленные несоответствием между количеством вопросов и баллами, что создаёт возможность произвольного влияния на результаты;

– участие неустановленных лиц в проверке практических заданий, что является вмешательством посторонних лиц без какой-либо ответственности;

– манипуляции с проходным баллом, который ВККС устанавливает произвольно после завершения тестирования;

– отсутствие ответственности членов ВККС, что приводит к безнаказанности, нарушению основополагающих прав граждан и утрате общественного доверия;

– наличие нескольких различных решений в отношении одного лица, что создаёт правовую неопределённость и нарушает принцип стабильности решений;

– невозможность эффективного обжалования решений ВККС, что лишает кандидатов права на судебную защиту.

Кроме того, Временная следственная комиссия подчёркивает, что ВККС и ВСП на уровне подзаконных нормативных актов фактически закрепили дискредитационный подход, согласно которому лицо, уже прошедшее проверку на добропорядочность с участием международных экспертов в рамках одного конкурсного отбора, считается соответствующим критерию добропорядочности и при участии в других конкурсах. Такой подход не соответствует базовым принципам индивидуальности и актуальности оценивания, поскольку «добропорядочность» не является раз и навсегда установленным статусом, а подлежит проверке с учётом конкретного конкурса, временных рамок, объёма полномочий должности и новых обстоятельств, которые могли возникнуть после предыдущего отбора.

Кроме того, подзаконные акты не могут подменять или сужать содержание законодательно определённых процедур оценивания; указанный подход противоречит принципам равенства кандидатов, состязательности и прозрачности конкурсных процедур.

ВККС в своей нынешней структуре, составе и процедуре деятельности не обеспечивает надлежащий, объективный и прозрачный отбор судейского корпуса. Конкурсы фактически утратили признаки равенства, прозрачности и беспристрастности, что создаёт угрозу утраты доверия общества к судебной власти.

В итоге ВСК отметила, что сегодня деятельность Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета добропорядочности часто напоминает механизм «круговой поруки». Это проявляется в ситуациях, когда родственные или профессиональные связи между участниками отбора и кандидатами не учитываются как конфликт интересов, а сомнительные кандидатуры продвигаются без надлежащей проверки. Такая практика подрывает авторитет институтов, создаёт риски проникновения недобросовестных судей в систему и фактически легализует внутреннюю «солидарность» между членами органов судейского управления в ущерб прозрачности и объективности процесса.

Автор: Тарас Лученко

