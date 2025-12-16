Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Семейное дело, которое могло завершиться еще в начале 2024 года, превратилось в двухлетнюю судебную тяжбу. Причина оказалась в ошибочном решении суда первой инстанции, а также активной позиции ответчика, который не хотел разводиться со своей женой. Ключевым событием стало постановление КГС Верховного Суда: процессуальные формальности не должны быть барьером для правосудия.

Пропавшие документы и судебная тяжба

Эта история началась еще в декабре 2023 года. Жительница столицы обратилась в Шевченковский районный суд г. Киева с требованием расторгнуть брак, заключенный еще в 1979 году. Интересы истицы представлял адвокат, который подал исковое заявление и указал в приложениях информацию о соответствующих документах. Учитывая значительную загруженность, суд сначала открыл производство по делу №761/47253/23 лишь в сентябре 2024 года, а уже через месяц вынес другое решение – оставить иск без рассмотрения.

Это определение мотивировано тем, что при вскрытии конверта, направленного от адвоката истицы, обнаружили отсутствие ордера, копии удостоверения и свидетельства, «которые указаны в пунктах 6 и 7 приложений к исковому заявлению». В подтверждение этого факта был составлен соответствующий акт. Исходя из того, что документы, удостоверяющие полномочия представителя, не были предоставлены, суд первой инстанции сделал вывод: исковое заявление подписано и подано лицом, не уполномоченным осуществлять представительство в данном гражданском деле. Именно поэтому суд применил пункт 2 части первой статьи 257 ГПК, который предусматривает оставление иска без рассмотрения (в случае его подачи лицом без надлежащих процессуальных прав).

Парадокс заключался в том, что указанное положение можно применять лишь тогда, когда дело еще не принято к рассмотрению. Вместо этого Шевченковский районный суд г. Киева уже открыл производство и признал исковое заявление таким, что соответствует требованиям статей 175-177 ГПК. Фактически суд отменил собственное решение, которым ранее подтвердил отсутствие оснований для оставления заявления без движения или его возвращения.

Не согласившись с такой позицией, истица обратилась в Киевский апелляционный суд, который отменил определение Шевченковского районного суда г. Киева и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

«Постановление суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что суд первой инстанции в случае выявления факта, что исковое заявление было подано без соблюдения требований, изложенных в статьях 175 и 177 ГПК Украины, в течение пяти дней со дня поступления в суд искового заявления должен был вынести определение об оставлении такого искового заявления без движения либо вернуть исковое заявление. Вместе с тем суд первой инстанции сделал преждевременный вывод для оставления иска без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 257 ГПК Украины, после открытия производства по делу без предоставления истцу срока для устранения возможных недостатков искового заявления», – отмечается в постановлении Киевского апелляционного суда.

Проанализировав аргументы истицы, апелляционная инстанция указала, что суд первой инстанции не имел оснований для оставления искового заявления без движения, «поэтому исковое заявление следует принять к рассмотрению и открыть производство по делу, а следовательно процессуальное поведение суда является непоследовательным и не согласуется с принципом правовой определенности».

Однако на этом история не закончилась: вскоре дело получило неожиданное продолжение…

Верховный Суд: процедура – не важнее права

В марте 2025 года мужчина (который не желал расторжения брака) обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой на постановление Киевского апелляционного суда от 27 января 2025 года, в которой просил оспариваемое судебное решение отменить – оставить в силе определение Шевченковского районного суда г. Киева от 22 октября 2024 года.

Согласно материалам дела, истец указал, «что судом апелляционной инстанции не были учтены выводы относительно применения нарушенных норм процессуального права, а именно часть четвертая статьи 62, часть седьмая статьи 177, пункт 2 части первой статьи 257 ГПК Украины, не учтены правовые выводы, изложенные в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 13 марта 2019 года по делу №199/1478/17 (производство №14-52цс19), а также в постановлениях Верховного Суда: от 11 мая 2022 года по делу №196/143/21 (производство №61-3366св22), от 15 июня 2023 года по делу №204/10576/22 (производство №61-8627ск23)».

Свои аргументы мужчина также основывал на том, что «суд первой инстанции после открытия производства, исследовав материалы дела, исправил свою ошибку и вынес законное и справедливое судебное решение». При этом он также отметил, что у адвоката (который представлял интересы его жены) «отсутствовали права представлять истца в суде, поскольку им не было приложено к иску соответствующих документов, которые подтверждали бы его полномочия представлять истца в деле, поэтому суд первой инстанции сделал правильный вывод об оставлении иска без рассмотрения».

Исследуя материалы дела, КГС ВС обратил внимание на вывод апелляционной инстанции: в день регистрации искового заявления 21 декабря 2023 года (которое поступило в Шевченковский районный суд г. Киева) никаких актов о потере документов, отсутствии вложений или нарушении целостности, повреждении конверта «составлено не было, что свидетельствует о фактическом предоставлении представителем истца указанных в перечне приложений к сопроводительному письму документов, и что подтверждается выводами суда в определении от 18 сентября 2024 года об открытии производства по делу».

Учитывая такие непоследовательные действия суда первой инстанции, КГС ВС назвал их «проявлением чрезмерного формализма оставления иска без рассмотрения». При этом апелляционная инстанция сослалась на заявление адвоката истицы – «после получения определения об открытии производства по делу, в котором не указано недостатков искового заявления, ожидалось назначение дела к рассмотрению». Также КГС ВС обратил внимание на то, что 18 октября 2024 года, узнав в суде первой инстанции об отсутствии приложений к исковому заявлению, в тот же день адвокатом «дополнительно направлены в суд указанные документы».

Таким образом, КГС ВС сделал обобщение: выводы суда первой инстанции об оставлении искового заявления без рассмотрения были преждевременными. Доводы заявителя о том, что суд апелляционной инстанции не учел выводы, изложенные в соответствующих постановлениях Верховного Суда, «являются необоснованными, поскольку в приведенных делах и в деле, которое пересматривается, разные фактические обстоятельства и процессуальные действия суда и участников дела».

Руководствуясь статьями 400, 401, 406, 409, 416 ГПК, Кассационный гражданский суд ВС постановил: жалобу истца (мужа жены) оставить без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного суда – без изменений. В данном случае Верховный Суд не решал вопрос по существу, а лишь подтвердил, что дело должно быть рассмотрено дальше – в первой инстанции. Затягивание этого процесса было вызвано не только формализмом суда, но и нежеланием ответчика разводиться. После решения КГС истица получила восстановленный доступ к правосудию: окончательное решение о расторжении брака зависит от нового рассмотрения в суде первой инстанции.

Автор: Валентин Коваль

