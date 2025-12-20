Каменец-Подольский городской райсуд Хмельницкой области будет работать в новом здании, фото

Новое здание соответствует действующим требованиям ДБН и современным стандартам организации работы судебного учреждения.

В пятницу, 19 декабря, в городе Каменец-Подольский состоялось торжественное открытие достроенного и обустроенного для суда Дома правосудия. Об этом сообщила Государственная судебная администрация.

Отмечается, что на протяжении многих десятилетий Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области был вынужден работать в тесных помещениях двух старых зданий, где катастрофически не хватало места, а состояние одного из них вообще было аварийным.

По словам главы ГСА Максима Пампуры, завершение строительства Дома правосудия призвано кардинально изменить ситуацию, поскольку отныне Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области обеспечен надлежащими условиями для работы и удобными условиями доступа граждан к учреждению.

Новое здание соответствует действующим требованиям ДБН и современным стандартам организации работы судебного учреждения.

Фото: ГСА

