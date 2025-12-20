Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області працюватиме у новій будівлі, фото

Нова будівля відповідає чинним вимогам ДБН та сучасним стандартам щодо організації роботи судової установи

Фото: ДСА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пятницю, 19 грудня, в місті Кам'янець-Подільський відбулося урочисте відкриття добудованого та облаштованого для суду Будинку правосуддя. Про це повідомила Державна судова адміністрація.

Зазначається, що протягом багатьох десятиліть Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області був змушений працювати в тісних приміщеннях двох старих споруд, де місця катастрофічно не вистачало, а стан однієї з них взагалі був аварійним.

За словами очільника ДСА Максима Пампури, завершення будівництва Будинку правосуддя покликано кардинально змінити ситуацію, адже відтепер Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області забезпечений належними умовами для роботи та зручними умовами доступу до установи громадян

Нова будівля відповідає чинним вимогам ДБН та сучасним стандартам щодо організації роботи судової установи.

Фото: ДСА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.