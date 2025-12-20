Кордон з Молдовою перевантажений після удару РФ по трасі Одеса-Рені – кудою краще їхати

Українців закликають обирати альтернативні маршрути на кордоні з Молдовою через Чернівецьку та Вінницьку області.

Молдовська сторона поінформувала про перевантаження контрольно-пропускного пункту «Могилів-Подільський – Отач» після удару російських безпілотників по мосту через річку Дністер на трасі Одеса–Рені. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

За даними МЗС, атака сталася 18 грудня поблизу українського села Маяки (Удобне), що спричинило ускладнення руху на цьому напрямку. У зв’язку з цим рекомендується переорієнтувати пасажирські перевезення та рух вантажного транспорту на альтернативні пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова. Зокрема, йдеться про КПП «Мамалига – Крива» та «Сокиряни – Окниця» на межі з Чернівецькою областю, а також «Бронниця – Унгри» на кордоні з Вінницькою областю.

Крім того, біля пункту пропуску «Маяки-Удобне – Паланка» розгорнуто тимчасовий мобільний табір, де подорожні можуть отримати харчування та гарячі напої.

У міністерстві рекомендували громадянам України утриматися від поїздок через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області та користуватися альтернативними маршрутами через Чернівецьку та Вінницьку області.

