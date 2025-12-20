Граница с Молдовой перегружена после удара РФ по трассе Одесса-Рени – куда лучше ехать

Украинцев призывают выбирать альтернативные маршруты на границе с Молдовой через Черновицкую и Винницкую области.

Молдавская сторона сообщила о перегрузке контрольно-пропускного пункта «Могилев-Подольский – Отач» после удара российских беспилотников по мосту через реку Днестр на трассе Одесса–Рени. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

По данным МИД, атака произошла 18 декабря вблизи украинского села Маяки (Удобное), что привело к затруднению движения в этом направлении. В связи с этим рекомендуется переориентировать пассажирские перевозки и движение грузового транспорта на альтернативные пункты пропуска на границе с Республикой Молдова. В частности, речь идет о КПП «Мамалыга – Крива» и «Сокиряны – Окница» на границе с Черновицкой областью, а также «Бронница – Унгри» на границе с Винницкой областью.

Кроме того, возле пункта пропуска «Маяки-Удобное – Паланка» развернут временный мобильный лагерь, где путешественники могут получить питание и горячие напитки.

В министерстве рекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок через пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области и пользоваться альтернативными маршрутами через Черновицкую и Винницкую области.

