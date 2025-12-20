Хто сплачує мінімальне податкове зобов’язання, якщо земля в оренді – роз’яснення ДПС

Податковий кодекс визначає порядок обчислення МПЗ для фізичних осіб, перелік платників і строки надсилання податкових повідомлень.

Відповідно до Податкового кодексу України платниками загального мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) є власники, орендарі або користувачі на інших умовах, зокрема на умовах емфітевзису, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які не передані ними в оренду, суборенду, емфітевзис чи інше користування за договорами, укладеними та зареєстрованими відповідно до законодавства. Про це йдеться у підпункті 170.14.1 пункту 170.14 статті 170 ПКУ. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.

У разі якщо такі земельні ділянки передані в оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування на підставі належним чином оформлених договорів, їх площа враховується при визначенні загального МПЗ орендарів або користувачів відповідно до підпункту 170.14.2 пункту 170.14 статті 170 ПКУ.

Об’єктом оподаткування МПЗ є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності або користуванні. Випадки, за яких МПЗ не визначається, встановлені пунктом 38-1.2 статті 38-1 ПКУ.

Згідно з підпунктом 170.14.3 пункту 170.14 статті 170 ПКУ, для фізичних осіб, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, загальне МПЗ визначається контролюючим органом за їх податковою адресою. Обчислення здійснюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій документів платника податків, які підтверджують право власності або користування землею.

Податкове повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком суми річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, на суму позитивної різниці між загальним МПЗ та сумою податків, зборів і платежів, сплачених протягом звітного року, надсилається або вручається платнику до 1 липня року, що настає за звітним, у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Якщо контролюючий орган не надіслав або не вручив таке повідомлення-рішення у встановлений строк, фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату відповідного річного податкового зобов’язання. Водночас таке зобов’язання може бути нараховане за податкові періоди в межах строків давності, визначених пунктом 102.1 статті 102 ПКУ.

Позитивна різниця між сумою загального МПЗ та сумою фактично сплачених податків є складовою зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. Ця сума розподіляється контролюючим органом пропорційно до площі кожної земельної ділянки та сплачується до місцевих бюджетів за місцем їх розташування. У наступному податковому році вона не враховується у загальній сумі сплачених податків.

До загальної суми податків, зборів і платежів, сплачених протягом звітного року, зокрема, включається земельний податок за сільськогосподарські угіддя, якщо строк його сплати припадає на відповідний податковий рік і він фактично сплачений у цьому періоді. Помилково або надміру сплачені суми до такого розрахунку не включаються.

Нарахування фізичним особам плати за землю здійснюють контролюючі органи за місцем розташування земельної ділянки. Податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком, що містить кадастровий номер, площу ділянки, ставку податку та розмір пільги, надсилається платнику до 1 липня поточного року. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення повідомлення-рішення.

Контролюючий орган має право визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше ніж через 1095 днів після граничного строку їх сплати. Якщо у цей строк зобов’язання не визначене, платник вважається вільним від такого податкового обов’язку, а спір не підлягає адміністративному чи судовому розгляду.

Таким чином, при розрахунку МПЗ для фізичних осіб до загальної суми сплачених податків за звітний рік враховується земельний податок за сільськогосподарську ділянку, який був фактично сплачений у відповідному податковому році.

