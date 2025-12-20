Кто уплачивает минимальное налоговое обязательство, если земля в аренде – разъяснение ГНС

Налоговый кодекс определяет порядок исчисления МНЗ для физических лиц, перечень плательщиков и сроки направления налоговых уведомлений.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины плательщиками общего минимального налогового обязательства (МНЗ) являются владельцы, арендаторы или пользователи на других условиях, в частности на условиях эмфитевзиса, земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые не переданы ими в аренду, субаренду, эмфитевзис или другое пользование по договорам, заключенным и зарегистрированным в соответствии с законодательством. Об этом говорится в подпункте 170.14.1 пункта 170.14 статьи 170 НКУ. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

В случае если такие земельные участки переданы в аренду, субаренду, эмфитевзис или иное пользование на основании надлежащим образом оформленных договоров, их площадь учитывается при определении общего МПЗ арендаторов или пользователей в соответствии с подпунктом 170.14.2 пункта 170.14 статьи 170 НКУ.

Объектом налогообложения МПЗ являются земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности или пользовании. Случаи, при которых МПЗ не определяется, установлены пунктом 38-1.2 статьи 38-1 НКУ.

Согласно подпункту 170.14.3 пункта 170.14 статьи 170 НКУ, для физических лиц, которые не зарегистрированы как физические лица-предприниматели, общее МПЗ определяется контролирующим органом по их налоговому адресу. Расчет осуществляется на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и/или на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов налогоплательщика, подтверждающих право собственности или пользования землей.

Налоговое уведомление-решение вместе с подробным расчетом суммы годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц, на сумму положительной разницы между общим МПЗ и суммой налогов, сборов и платежей, уплаченных в течение отчетного года, направляется или вручается плательщику до 1 июля года, следующего за отчетным, в порядке, определенном статьей 42 НКУ.

Если контролирующий орган не направил или не вручил такое уведомление-решение в установленный срок, физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату соответствующего годового налогового обязательства. В то же время такое обязательство может быть начислено за налоговые периоды в пределах сроков давности, определенных пунктом 102.1 статьи 102 НКУ.

Положительная разница между суммой общего МПЗ и суммой фактически уплаченных налогов является составной частью обязательств по налогу на доходы физических лиц. Эта сумма распределяется контролирующим органом пропорционально площади каждого земельного участка и уплачивается в местные бюджеты по месту их расположения. В следующем налоговом году она не учитывается в общей сумме уплаченных налогов.

В общую сумму налогов, сборов и платежей, уплаченных в течение отчетного года, в частности, включается земельный налог за сельскохозяйственные угодья, если срок его уплаты приходится на соответствующий налоговый год и он фактически уплачен в этом периоде. Ошибочно или излишне уплаченные суммы в такой расчет не включаются.

Начисление физическим лицам платы за землю осуществляют контролирующие органы по месту расположения земельного участка. Налоговое уведомление-решение с подробным расчетом, содержащее кадастровый номер, площадь участка, ставку налога и размер льготы, направляется плательщику до 1 июля текущего года. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления-решения.

Контролирующий орган имеет право определить сумму денежных обязательств налогоплательщика не позднее чем через 1095 дней после предельного срока их уплаты. Если в этот срок обязательство не определено, плательщик считается свободным от такой налоговой обязанности, а спор не подлежит административному или судебному рассмотрению.

Таким образом, при расчете МПЗ для физических лиц к общей сумме уплаченных налогов за отчетный год учитывается земельный налог за сельскохозяйственный участок, который был фактически уплачен в соответствующем налоговом году.

