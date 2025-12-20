  1. У світі

За що можуть депортувати з Польщі – повний перелік підстав

16:19, 20 грудня 2025
Фото: navimigrant.pl
Польське законодавство визначає кілька ситуацій, за яких іноземцю винесено рішення про обов’язкове повернення до країни походження. Про це повідомляє Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Kowalewski.

Нелегальне або нерегулярне перебування

Іноземець, який перебуває в Польщі без дійсної візи, дозволу на проживання чи іншого документа, підлягає видворенню. Це стосується також випадків, коли особа не виїжджає після закінчення дозволеного терміну — після спливання візи, дозволу чи безвізового періоду. Перевищення терміну або в’їзд без візи є підставою для депортації.

Порушення умов легального перебування

Робота без дозволу, ведення бізнесу з порушенням правил чи невідповідність фактичної мети перебування заявленій (наприклад, в’їзд як турист, але робота) можуть призвести до видворення. Рідше застосовується підстава відсутності достатніх фінансових засобів для утримання та повернення.

Вчинення злочину чи порушення порядку

Засуджені за тяжкі злочини (пограбування, крадіжки з зломом, наркотики, насильство) зазвичай отримують наказ про виїзд із забороною в’їзду після відбуття покарання. Навіть без вироку, за даними про загрозу безпеці чи порядку, Прикордонна служба може розпочати процедуру. Це стосується екстремістської діяльності, терористичних загроз чи серйозних порушень.

Рецидив і повторні порушення

Неодноразові дрібні крадіжки, керування в стані сп’яніння чи постійні порушення порядку роблять особу небажаною. Рішення часто супроводжується багаторічною забороною в’їзду.

Підроблені документи чи неправдиві дані

Подання фальшивих відомостей у заяві на візу чи дозвіл, використання підробленого паспорта чи візи майже завжди призводить до рішення про повернення.

Втрата статусу захисту

Позбавлення статусу біженця чи закінчення тимчасового захисту може стати підставою для видворення. Доти, доки статус діє, депортація заборонена принципом невислання.

Рішення суду

У кримінальних справах за тяжкі злочини депортація виконується після вироку незалежно від адміністративних процедур.

Найчастішими причинами залишаються нерегулярний статус перебування та конфлікти із законом. Закон передбачає й інші підстави, наприклад внесення до списку небажаних осіб чи Шенгенської інформаційної системи.

