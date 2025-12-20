За что могут депортировать из Польши – полный перечень оснований
Польское законодательство определяет несколько ситуаций, при которых иностранцу выносится решение об обязательном возвращении в страну происхождения. Об этом сообщает Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Kowalewski.
Нелегальное или нерегулярное пребывание
Иностранец, находящийся в Польше без действительной визы, вида на жительство или другого документа, подлежит выдворению. Это касается также случаев, когда лицо не выезжает по истечении разрешенного срока – после истечения визы, разрешения или безвизового периода. Превышение срока или въезд без визы является основанием для депортации.
Нарушение условий легального пребывания
Работа без разрешения, ведение бизнеса с нарушением правил или несоответствие фактической цели пребывания заявленной (например, въезд как турист, но работа) могут привести к выдворению. Реже применяется основание отсутствия достаточных финансовых средств для содержания и возвращения.
Совершение преступления или нарушение порядка
Осужденные за тяжкие преступления (грабеж, кражи со взломом, наркотики, насилие) обычно получают приказ о выезде с запретом въезда после отбытия наказания. Даже без приговора, по данным об угрозе безопасности или порядку, Пограничная служба может начать процедуру. Это касается экстремистской деятельности, террористических угроз или серьезных нарушений.
Рецидив и повторные нарушения
Неоднократные мелкие кражи, вождение в состоянии опьянения или постоянные нарушения порядка делают человека нежелательным. Решение часто сопровождается многолетним запретом на въезд.
Поддельные документы или ложные данные
Представление ложных сведений в заявлении на визу или разрешение, использование поддельного паспорта или визы почти всегда приводит к решению о возвращении.
Потеря статуса защиты
Лишение статуса беженца или окончание временной защиты может стать основанием для выдворения. До тех пор, пока статус действует, депортация запрещена принципом невысылки.
Решение суда
В уголовных делах за тяжкие преступления депортация выполняется после приговора независимо от административных процедур.
Наиболее частыми причинами остаются нерегулярный статус пребывания и конфликты с законом. Закон предусматривает и другие основания, например внесение в список нежелательных лиц или Шенгенскую информационную систему.
