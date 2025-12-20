За что могут депортировать из Польши – полный перечень оснований

Выслать из Польши могут за работу без разрешения и фальшивые документы.

Польское законодательство определяет несколько ситуаций, при которых иностранцу выносится решение об обязательном возвращении в страну происхождения. Об этом сообщает Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Kowalewski.

Нелегальное или нерегулярное пребывание

Иностранец, находящийся в Польше без действительной визы, вида на жительство или другого документа, подлежит выдворению. Это касается также случаев, когда лицо не выезжает по истечении разрешенного срока – после истечения визы, разрешения или безвизового периода. Превышение срока или въезд без визы является основанием для депортации.

Нарушение условий легального пребывания

Работа без разрешения, ведение бизнеса с нарушением правил или несоответствие фактической цели пребывания заявленной (например, въезд как турист, но работа) могут привести к выдворению. Реже применяется основание отсутствия достаточных финансовых средств для содержания и возвращения.

Совершение преступления или нарушение порядка

Осужденные за тяжкие преступления (грабеж, кражи со взломом, наркотики, насилие) обычно получают приказ о выезде с запретом въезда после отбытия наказания. Даже без приговора, по данным об угрозе безопасности или порядку, Пограничная служба может начать процедуру. Это касается экстремистской деятельности, террористических угроз или серьезных нарушений.

Рецидив и повторные нарушения

Неоднократные мелкие кражи, вождение в состоянии опьянения или постоянные нарушения порядка делают человека нежелательным. Решение часто сопровождается многолетним запретом на въезд.

Поддельные документы или ложные данные

Представление ложных сведений в заявлении на визу или разрешение, использование поддельного паспорта или визы почти всегда приводит к решению о возвращении.

Потеря статуса защиты

Лишение статуса беженца или окончание временной защиты может стать основанием для выдворения. До тех пор, пока статус действует, депортация запрещена принципом невысылки.

Решение суда

В уголовных делах за тяжкие преступления депортация выполняется после приговора независимо от административных процедур.

Наиболее частыми причинами остаются нерегулярный статус пребывания и конфликты с законом. Закон предусматривает и другие основания, например внесение в список нежелательных лиц или Шенгенскую информационную систему.

