11-річний хлопчик травмувався через детонацію запалу гранати, принесеної додому військовим – ДБР розслідує обставини

14:31, 20 грудня 2025
У Сумах дитина отримала поранення через детонацію запалу від гранати.
Фото: ДБР
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування через детонацію запалу від гранати, яку тримав 11-річний хлопчик у Сумах. Внаслідок вибуху дитина отримала травми.

За попередніми даними ДБР, вибуховий пристрій приніс до оселі співмешканець матері потерпілого — військовослужбовець. Хлопчик, залишившись без нагляду дорослих, узяв запал до рук, відірвав запобіжне кільце, після чого стався вибух. Постраждалого доставили до лікарні, де його стан стабілізували; загрози життю немає.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили інші набої та вибухонебезпечні предмети.

У межах розслідування встановлюють усі обставини події та джерело потрапляння боєприпасів до цивільного житла.

Досудове розслідування відкрито за фактом порушення правил поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України).

