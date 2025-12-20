  1. В Украине

11-летний мальчик получил травму из-за детонации запала гранаты, принесенной домой военным – ГБР расследует обстоятельства

14:31, 20 декабря 2025
В Сумах ребенок получил ранения в результате детонации запала от гранаты.
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование из-за детонации запала от гранаты, которую держал 11-летний мальчик в Сумах. В результате взрыва ребенок получил травмы.

По предварительным данным ГБР, взрывное устройство принес в дом сожитель матери потерпевшего – военнослужащий. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял запал в руки, оторвал предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в больницу, где его состояние стабилизировали; угрозы жизни нет.

При осмотре помещения правоохранители обнаружили другие патроны и взрывоопасные предметы.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия и источник попадания боеприпасов в гражданское жилье.

Досудебное расследование открыто по факту нарушения правил обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

дети оружие военные ГБР

