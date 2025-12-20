  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Справи, пов’язані із діяльністю організованих груп та злочинних організацій — узагальнення практики ККС ВС

16:55, 20 грудня 2025
Узагальнення охоплює питання утворення організованої групи, її обов’язкових ознак, розмежування видів участі у злочинній діяльності, форм співучасті, співвиконавства та особливостей розгляду проваджень щодо підбурювачів.
Справи, пов'язані із діяльністю організованих груп та злочинних організацій — узагальнення практики ККС ВС
Тренінговий центр прокурорів оприлюднив узагальнення практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справах, пов’язаних із діяльністю організованих груп та злочинних організацій.

В Узагальненні зібрано актуальні правові висновки суду касаційної інстанції щодо:

- моменту утворення (створення) організованої групи;

- обов’язкових характеристик організованої групи – стійкості, згуртованості, стабільності, об’єднаності спільним планом, відомим усім співучасникам;

- різниці між поняттями участі у злочині та участі у злочинній діяльності;

- різних форм співучасті (ролей) та кваліфікації дій за ст. 27 КК України, функцій співучасника залежно від виконуваної ролі;

- співвиконавства без розподілу ролей;

- особливостей розгляду окремого кримінального провадження відносно підбурювача.

суд Верховний Суд судова практика ККС ВС

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

