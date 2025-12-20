Справи, пов’язані із діяльністю організованих груп та злочинних організацій — узагальнення практики ККС ВС

Узагальнення охоплює питання утворення організованої групи, її обов’язкових ознак, розмежування видів участі у злочинній діяльності, форм співучасті, співвиконавства та особливостей розгляду проваджень щодо підбурювачів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тренінговий центр прокурорів оприлюднив узагальнення практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справах, пов’язаних із діяльністю організованих груп та злочинних організацій.

В Узагальненні зібрано актуальні правові висновки суду касаційної інстанції щодо:

- моменту утворення (створення) організованої групи;

- обов’язкових характеристик організованої групи – стійкості, згуртованості, стабільності, об’єднаності спільним планом, відомим усім співучасникам;

- різниці між поняттями участі у злочині та участі у злочинній діяльності;

- різних форм співучасті (ролей) та кваліфікації дій за ст. 27 КК України, функцій співучасника залежно від виконуваної ролі;

- співвиконавства без розподілу ролей;

- особливостей розгляду окремого кримінального провадження відносно підбурювача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.