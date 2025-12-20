Справи, пов’язані із діяльністю організованих груп та злочинних організацій — узагальнення практики ККС ВС
Тренінговий центр прокурорів оприлюднив узагальнення практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справах, пов’язаних із діяльністю організованих груп та злочинних організацій.
В Узагальненні зібрано актуальні правові висновки суду касаційної інстанції щодо:
- моменту утворення (створення) організованої групи;
- обов’язкових характеристик організованої групи – стійкості, згуртованості, стабільності, об’єднаності спільним планом, відомим усім співучасникам;
- різниці між поняттями участі у злочині та участі у злочинній діяльності;
- різних форм співучасті (ролей) та кваліфікації дій за ст. 27 КК України, функцій співучасника залежно від виконуваної ролі;
- співвиконавства без розподілу ролей;
- особливостей розгляду окремого кримінального провадження відносно підбурювача.
