Дела, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций — обобщение практики КУС ВС
16:55, 20 декабря 2025
Обобщение охватывает вопросы образования организованной группы, ее обязательных признаков, разграничения видов участия в преступной деятельности, форм соучастия, соисполнительства, а также особенностей рассмотрения производств в отношении подстрекателей.
Тренинговый центр прокуроров обнародовал обобщение практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делам, связанным с деятельностью организованных групп и преступных организаций.
В Обобщении собраны актуальные правовые выводы суда кассационной инстанции относительно:
- момента образования (создания) организованной группы;
- обязательных характеристик организованной группы — устойчивости, сплоченности, стабильности, объединенности общим планом, известным всем соучастникам;
- различий между понятиями участия в преступлении и участия в преступной деятельности;
- различных форм соучастия (ролей) и квалификации действий по ст. 27 УК Украины, функций соучастника в зависимости от выполняемой роли;
- соисполнительства без распределения ролей;
- особенностей рассмотрения отдельного уголовного производства в отношении подстрекателя.
