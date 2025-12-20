  1. Судебная практика
Дела, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций — обобщение практики КУС ВС

16:55, 20 декабря 2025
Обобщение охватывает вопросы образования организованной группы, ее обязательных признаков, разграничения видов участия в преступной деятельности, форм соучастия, соисполнительства, а также особенностей рассмотрения производств в отношении подстрекателей.
Дела, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций — обобщение практики КУС ВС
Тренинговый центр прокуроров обнародовал обобщение практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делам, связанным с деятельностью организованных групп и преступных организаций.

В Обобщении собраны актуальные правовые выводы суда кассационной инстанции относительно:

  • момента образования (создания) организованной группы;
  • обязательных характеристик организованной группы — устойчивости, сплоченности, стабильности, объединенности общим планом, известным всем соучастникам;
  • различий между понятиями участия в преступлении и участия в преступной деятельности;
  • различных форм соучастия (ролей) и квалификации действий по ст. 27 УК Украины, функций соучастника в зависимости от выполняемой роли;
  • соисполнительства без распределения ролей;
  • особенностей рассмотрения отдельного уголовного производства в отношении подстрекателя.

