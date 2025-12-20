Дела, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций — обобщение практики КУС ВС

Обобщение охватывает вопросы образования организованной группы, ее обязательных признаков, разграничения видов участия в преступной деятельности, форм соучастия, соисполнительства, а также особенностей рассмотрения производств в отношении подстрекателей.

Тренинговый центр прокуроров обнародовал обобщение практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делам, связанным с деятельностью организованных групп и преступных организаций.

В Обобщении собраны актуальные правовые выводы суда кассационной инстанции относительно:

момента образования (создания) организованной группы;

обязательных характеристик организованной группы — устойчивости, сплоченности, стабильности, объединенности общим планом, известным всем соучастникам;

различий между понятиями участия в преступлении и участия в преступной деятельности;

различных форм соучастия (ролей) и квалификации действий по ст. 27 УК Украины, функций соучастника в зависимости от выполняемой роли;

соисполнительства без распределения ролей;

особенностей рассмотрения отдельного уголовного производства в отношении подстрекателя.

