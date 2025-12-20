Як продовжити посвідку на тимчасове проживання — роз’яснення Міграційної служби

Документи для обміну посвідки необхідно подати не пізніше дати закінчення строку її чинності.

Міграційна служба Львівщини та Івано-Франківщини нагадала порядок обміну посвідки на тимчасове проживання іноземного громадянина в Україні у разі завершення строку її дії.

У відомстві зазначають, що документи для обміну посвідки необхідно подати не пізніше дати закінчення строку її чинності.

«У разі, якщо до завершення строку дії посвідки залишається менше ніж 15 робочих днів, подання документів здійснюється виключно через територіальні органи або підрозділи ДМС. На час опрацювання заяви строк тимчасового проживання продовжується відповідно до вимог законодавства», - кажуть у Міграційній службі.

Також там підкреслюють, що посвідка, яка підлягає обміну, після прийняття документів залишається у користуванні заявника та підлягає поверненню під час отримання нового документа.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року №1202, посвідки на тимчасове або постійне проживання, строк дії яких сплив або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року (за винятком посвідок, виданих громадянам РФ), визнаються дійсними на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його припинення або скасування.

