  1. В Украине

Как продлить вид на временное проживание — разъяснение Миграционной службы

15:07, 20 декабря 2025
Документы для обмена вида на временное проживание необходимо подать не позднее даты окончания срока его действия.
Фото: migrationinukraine.lviv.ua
Миграционная служба Львовской и Ивано-Франковской областей напомнила порядок обмена вида на временное проживание иностранного гражданина в Украине в случае окончания срока его действия.

В ведомстве отмечают, что документы для обмена вида на временное проживание необходимо подать не позднее даты окончания срока его действия.

«В случае если до завершения срока действия вида на временное проживание остается менее чем 15 рабочих дней, подача документов осуществляется исключительно через территориальные органы или подразделения ГМС. На время рассмотрения заявления срок временного проживания продлевается в соответствии с требованиями законодательства», — отмечают в Миграционной службе.

Также там подчеркивают, что вид на временное проживание, подлежащий обмену, после приема документов остается в пользовании заявителя и подлежит возврату при получении нового документа.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 года № 1202, виды на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек либо которые подлежат обмену после 24 февраля 2022 года (за исключением видов, выданных гражданам РФ), признаются действительными на период действия военного положения и в течение 30 календарных дней после его прекращения или отмены.

Госмиграционная служба

