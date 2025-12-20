  1. В Україні

Українському бізнесу потрібно до 1 млн працівників – кого шукають у 2025-2026 роках

14:13, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
67% українських підприємств відновили найм персоналу у 2025 році – Юлія Жовтяк.
Українському бізнесу потрібно до 1 млн працівників – кого шукають у 2025-2026 роках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що цього року 67% підприємств відновили найм персоналу. Найчастіше шукають працівників на ключові виробничі та сервісні посади для безперервної роботи бізнесу, цитує Укрінформ Про це вона заявила під час презентації результатів дослідження ринку праці:

Прогнози бізнесу

Ринок праці поступово стабілізується. Після скорочень у першій половині року до кінця 2025-го роботодавці очікують незначне зростання чисельності зайнятих.

У 2025 році планували найняти близько 112 тисяч працівників, на 2026-й — 117 тисяч.

Короткострокова потреба бізнесу в кадрах — від 500 тисяч до 1 млн осіб.

Регіони та галузі

Найактивніше найм планують у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Лідер — переробна промисловість.

Затребувані професії: водії, зварники, машиністи, слюсарі, вчителі, швачки.

70% вакансій припадають на 105 професій із понад двох тисяч.

Зарплати та дефіцит кадрів

Понад половина підприємств планують підвищення зарплат на 10-20% у 2026 році.

Дефіцит кваліфікованих робітників і фахівців з практичними навичками — системна проблема.

Зростає роль навчання, перекваліфікації та короткострокових програм у співпраці з закладами освіти.

Довіра до Держслужби зайнятості — 4,76 з 5 балів.

За даними Жовтяк, дослідження провели Helvetas, Держслужба зайнятості та Федерація роботодавців України. Опитано майже 61 тисячу роботодавців з усієї країни (понад 4,4 млн працівників).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]