Українському бізнесу потрібно до 1 млн працівників – кого шукають у 2025-2026 роках

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що цього року 67% підприємств відновили найм персоналу. Найчастіше шукають працівників на ключові виробничі та сервісні посади для безперервної роботи бізнесу, цитує Укрінформ Про це вона заявила під час презентації результатів дослідження ринку праці:

Прогнози бізнесу

Ринок праці поступово стабілізується. Після скорочень у першій половині року до кінця 2025-го роботодавці очікують незначне зростання чисельності зайнятих.

У 2025 році планували найняти близько 112 тисяч працівників, на 2026-й — 117 тисяч.

Короткострокова потреба бізнесу в кадрах — від 500 тисяч до 1 млн осіб.

Регіони та галузі

Найактивніше найм планують у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Лідер — переробна промисловість.

Затребувані професії: водії, зварники, машиністи, слюсарі, вчителі, швачки.

70% вакансій припадають на 105 професій із понад двох тисяч.

Зарплати та дефіцит кадрів

Понад половина підприємств планують підвищення зарплат на 10-20% у 2026 році.

Дефіцит кваліфікованих робітників і фахівців з практичними навичками — системна проблема.

Зростає роль навчання, перекваліфікації та короткострокових програм у співпраці з закладами освіти.

Довіра до Держслужби зайнятості — 4,76 з 5 балів.

За даними Жовтяк, дослідження провели Helvetas, Держслужба зайнятості та Федерація роботодавців України. Опитано майже 61 тисячу роботодавців з усієї країни (понад 4,4 млн працівників).

