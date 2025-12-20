  1. В Украине

Украинскому бизнесу нужно до 1 млн работников – кого ищут в 2025-2026 годах

14:13, 20 декабря 2025
67% украинских предприятий возобновили наем персонала в 2025 году – Юлия Жовтяк.
Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что в этом году 67% предприятий возобновили наем персонала. Чаще всего ищут работников на ключевые производственные и сервисные должности для непрерывной работы бизнеса, цитирует Укринформ Об этом она заявила во время презентации результатов исследования рынка труда:

Прогнозы бизнеса

Рынок труда постепенно стабилизируется. После сокращений в первой половине года до конца 2025-го работодатели ожидают незначительный рост численности занятых.

В 2025 году планировали нанять около 112 тысяч работников, на 2026-й – 117 тысяч.

Краткосрочная потребность бизнеса в кадрах — от 500 тысяч до 1 млн человек.

Регионы и отрасли

Наиболее активно наем планируют в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Лидер — перерабатывающая промышленность.

Востребованные профессии: водители, сварщики, машинисты, слесари, учителя, швеи.

70% вакансий приходятся на 105 профессий из более чем двух тысяч.

Зарплаты и дефицит кадров

Более половины предприятий планируют повышение зарплат на 10-20% в 2026 году.

Дефицит квалифицированных рабочих и специалистов с практическими навыками — системная проблема.

Растет роль обучения, переквалификации и краткосрочных программ в сотрудничестве с учебными заведениями.

Доверие к Госслужбе занятости — 4,76 из 5 баллов.

По данным Жовтяк, исследование провели Helvetas, Госслужба занятости и Федерация работодателей Украины. Опрошено почти 61 тысяча работодателей со всей страны (более 4,4 млн работников).

Лента новостей

Блоги
Публикации
