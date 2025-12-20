Украинскому бизнесу нужно до 1 млн работников – кого ищут в 2025-2026 годах
Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что в этом году 67% предприятий возобновили наем персонала. Чаще всего ищут работников на ключевые производственные и сервисные должности для непрерывной работы бизнеса, цитирует Укринформ Об этом она заявила во время презентации результатов исследования рынка труда:
Прогнозы бизнеса
Рынок труда постепенно стабилизируется. После сокращений в первой половине года до конца 2025-го работодатели ожидают незначительный рост численности занятых.
В 2025 году планировали нанять около 112 тысяч работников, на 2026-й – 117 тысяч.
Краткосрочная потребность бизнеса в кадрах — от 500 тысяч до 1 млн человек.
Регионы и отрасли
Наиболее активно наем планируют в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
Лидер — перерабатывающая промышленность.
Востребованные профессии: водители, сварщики, машинисты, слесари, учителя, швеи.
70% вакансий приходятся на 105 профессий из более чем двух тысяч.
Зарплаты и дефицит кадров
Более половины предприятий планируют повышение зарплат на 10-20% в 2026 году.
Дефицит квалифицированных рабочих и специалистов с практическими навыками — системная проблема.
Растет роль обучения, переквалификации и краткосрочных программ в сотрудничестве с учебными заведениями.
Доверие к Госслужбе занятости — 4,76 из 5 баллов.
По данным Жовтяк, исследование провели Helvetas, Госслужба занятости и Федерация работодателей Украины. Опрошено почти 61 тысяча работодателей со всей страны (более 4,4 млн работников).
