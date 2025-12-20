«Миру будь-якою ціною не буде»: Зеленський заявив, що угода може бути лише, коли війна реально зупинена

Президент наголосив на необхідності справедливого та міцного миру з сильними гарантіями безпеки.

Угода про припинення війни вважається дійсною тільки тоді, коли вона не лише існує на папері, а й реально виконується, і на цей момент такої угоди немає, а також існує ймовірність, що її може не бути взагалі, заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

«Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість змоги прийти до нас с агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана літерами, але війна зупинена», — сказав Зеленський.

Він навів приклад Будапештського меморандуму. «Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода – це не просто підписання», — зауважив Президент.

«Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери?... Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва», — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час пресконференції Президент України також повідомив, що МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Важливо забезпечити, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті.

Крім того, за словами Зеленського, США запропонували формат можливої зустрічі за участі України, Росії, США та представників Європи в межах потенційних мирних переговорів.

