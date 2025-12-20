  1. В Україні

«Миру будь-якою ціною не буде»: Зеленський заявив, що угода може бути лише, коли війна реально зупинена

16:37, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент наголосив на необхідності справедливого та міцного миру з сильними гарантіями безпеки.
«Миру будь-якою ціною не буде»: Зеленський заявив, що угода може бути лише, коли війна реально зупинена
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Угода про припинення війни вважається дійсною тільки тоді, коли вона не лише існує на папері, а й реально виконується, і на цей момент такої угоди немає, а також існує ймовірність, що її може не бути взагалі, заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

«Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість змоги прийти до нас с агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана літерами, але війна зупинена», — сказав Зеленський.

Він навів приклад Будапештського меморандуму. «Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода – це не просто підписання», — зауважив Президент.

«Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери?... Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва», — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час пресконференції Президент України також повідомив, що МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Важливо забезпечити, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті.

Крім того, за словами Зеленського, США запропонували формат можливої зустрічі за участі України, Росії, США та представників Європи в межах потенційних мирних переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]