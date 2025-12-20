  1. В Украине

«Мира любой ценой не будет»: Зеленский заявил, что соглашение может быть только тогда, когда война реально остановлена

16:37, 20 декабря 2025
Президент подчеркнул необходимость справедливого и прочного мира с сильными гарантиями безопасности.
Фото: ОП
Соглашение о прекращении войны считается действительным только тогда, когда оно не только существует на бумаге, но и реально выполняется, а на данный момент такого соглашения нет, а также существует вероятность, что его может не быть вообще, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

«Мир лучше, чем война, но не любой ценой, потому что мы уже заплатили высокую цену. Для нас важен мир справедливый, прочный, чтобы его нельзя было нарушить еще одним желанием Путина или еще одного Путина. Это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы сделать невозможным даже мысль и физическую возможность прийти к нам с агрессией. Это должно быть не просто соглашение — хорошее, плохое — вопрос для кого хорошее, для кого плохое? Я не хочу это характеризовать. Его может не быть, его сегодня нет, соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, написано буквами, но война остановлена», — сказал Зеленский.

Он привел пример Будапештского меморандума. «Нас не защитило это соглашение. Значит, я не считаю, что оно сильное или действовало. Поэтому для меня соглашение — это не просто подписание», — отметил Президент.

«Соглашение, кстати, там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности США и европейцев, которые должны быть проголосованы, поддержаны в Конгрессе. И также нужно все равно знать в деталях, что будет, если из Москвы придут с агрессией - американцы, европейцы, как будут страховать украинцев, как будут страховать партнеры? Я считаю, что соглашение должно быть для Украины справедливым и действенным», — добавил Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции Президент Украины также сообщил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Важно обеспечить, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в частности военные на фронте.

Кроме того, по словам Зеленского, США предложили формат возможной встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках потенциальных мирных переговоров.

Украина война Владимир Зеленский

