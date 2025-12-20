  1. В Украине
  2. / В мире

США предложили формат встречи Украина-РФ-США-Европа для мирных переговоров – Зеленский

16:01, 20 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский заявил, что решение возможно после анализа результатов переговоров Украины и США.
США предложили формат встречи Украина-РФ-США-Европа для мирных переговоров – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты предложили формат возможной встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках потенциальных мирных переговоров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По словам главы государства, американская сторона проинформировала о намерении провести отдельную встречу с представителями России и предложила многосторонний формат с участием Украины, США, РФ и, вероятно, европейских партнеров.

«Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», - сказал Зеленский

В то же время Зеленский подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже проведенных переговоров между Украиной и США. Он отметил, что логично возвращаться к идее совместной встречи после понимания потенциальных итогов украинско-американского диалога.

Президент также сообщил, что украинская сторона должна получить подробную информацию о результатах первого этапа переговоров, после чего будут приниматься решения о дальнейших шагах.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас ожидает позицию Соединенных Штатов после консультаций с российской стороной.

«Как реагирует Америка после консультации с россиянами – пока честно говоря, не знаю, но сегодня буду знать», – добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Европа Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]