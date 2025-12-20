США предложили формат встречи Украина-РФ-США-Европа для мирных переговоров – Зеленский

Зеленский заявил, что решение возможно после анализа результатов переговоров Украины и США.

Соединенные Штаты предложили формат возможной встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках потенциальных мирных переговоров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По словам главы государства, американская сторона проинформировала о намерении провести отдельную встречу с представителями России и предложила многосторонний формат с участием Украины, США, РФ и, вероятно, европейских партнеров.

«Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», - сказал Зеленский

В то же время Зеленский подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже проведенных переговоров между Украиной и США. Он отметил, что логично возвращаться к идее совместной встречи после понимания потенциальных итогов украинско-американского диалога.

Президент также сообщил, что украинская сторона должна получить подробную информацию о результатах первого этапа переговоров, после чего будут приниматься решения о дальнейших шагах.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас ожидает позицию Соединенных Штатов после консультаций с российской стороной.

«Как реагирует Америка после консультации с россиянами – пока честно говоря, не знаю, но сегодня буду знать», – добавил Зеленский.

