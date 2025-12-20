США запропонували формат зустрічі Україна-РФ-США-Європа для мирних перемовин – Зеленський

Зеленський заявив, що рішення можливе після аналізу результатів переговорів України та США.

Сполучені Штати запропонували формат можливої зустрічі за участі України, Росії, США та представників Європи в межах потенційних мирних переговорів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Києві разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

За словами глави держави, американська сторона поінформувала про намір провести окрему зустріч із представниками Росії та запропонувала багатосторонній формат за участі України, США, РФ і, ймовірно, європейських партнерів.

«Дійсно, США сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони запропонували такий формат - Україна, Америка, Росія і, напевно, представники Європи», – сказав Зеленський

Водночас Зеленський наголосив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже проведених переговорів між Україною та США. Він зазначив, що логічно повертатися до ідеї спільної зустрічі після розуміння потенційних підсумків українсько-американського діалогу.

Президент також повідомив, що українська сторона має отримати детальну інформацію про результати першого етапу переговорів, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших кроків.

Крім того, Зеленський зазначив, що наразі очікує на позицію Сполучених Штатів після консультацій з російською стороною.

«Як реагує Америка після консультації з росіянами – поки що чесно кажу, не знаю, але сьогодні буду знати», – додав Зеленський.

