Прекращение выплаты пенсии и возобновление выплат — что нужно знать

Названы основные основания для прекращения пенсионных выплат.

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда в соответствии со статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Основания для прекращения выплаты пенсии

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Возобновление выплаты пенсии

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления ее выплаты.

«В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ без учета таких данных», — заявили в ПФ.

