$10000 за путь в Румынию — в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему мужчине, который обещал помочь военнообязанному выехать за границу.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый подыскивал «клиентов» среди мужчин призывного возраста и за 10 тысяч долларов обещал организовать их незаконный выезд за пределы Украины. Деньги за его услуги нужно было заплатить заранее.

Мужчина рассказывал, что сначала из Киева необходимо доехать до отеля возле границы с Румынией, после чего границу придется переходить пешком вне пункта пропуска.

Во время получения денег правоохранители задержали подозреваемого.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

