КСУ рассмотрел конституционную жалобу Житомирского мясокомбината относительно льгот по НДС

Суд рассматривал дело об условиях освобождения от ответственности для плательщиков единого налога третьей группы за несвоевременное выполнение налоговых обязательств.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Житомирский мясокомбинат». Как отметила судья-докладчик по делу Галина Юровская, субъект права на конституционную жалобу обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части первой статьи 8 Конституции Украины абзац пятый подпункта 69.1, абзац семнадцатый подпункта 69.2 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» от 12 мая 2022 года № 2260–ІХ.

Субъект права на конституционную жалобу считает, что оспариваемыми предписаниями Кодекса было предусмотрено определение и предоставление льгот отдельной категории плательщиков налога на добавленную стоимость, без определения освобождения от ответственности или предоставления льгот всем остальным плательщикам налога на добавленную стоимость, что нарушило их легитимные ожидания и обусловило дискриминацию.

По их убеждению, оспариваемые предписания Кодекса нарушают принцип верховенства права, составной частью которого является юридическая определенность.

Судья также сообщила, что с целью полного и объективного рассмотрения дела были направлены запросы к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинета Министров Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственного налогового университета, Киевского национального торгово-экономического университета, Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

На пленарном заседании присутствовали уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Виктория Семенюк и другие граждане Украины.

