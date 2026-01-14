  1. В Украине

КСУ рассмотрел конституционную жалобу Житомирского мясокомбината относительно льгот по НДС

18:40, 14 января 2026
Суд рассматривал дело об условиях освобождения от ответственности для плательщиков единого налога третьей группы за несвоевременное выполнение налоговых обязательств.
Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Житомирский мясокомбинат». Как отметила судья-докладчик по делу Галина Юровская, субъект права на конституционную жалобу обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части первой статьи 8 Конституции Украины абзац пятый подпункта 69.1, абзац семнадцатый подпункта 69.2 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» от 12 мая 2022 года № 2260–ІХ.

Субъект права на конституционную жалобу считает, что оспариваемыми предписаниями Кодекса было предусмотрено определение и предоставление льгот отдельной категории плательщиков налога на добавленную стоимость, без определения освобождения от ответственности или предоставления льгот всем остальным плательщикам налога на добавленную стоимость, что нарушило их легитимные ожидания и обусловило дискриминацию.

По их убеждению, оспариваемые предписания Кодекса нарушают принцип верховенства права, составной частью которого является юридическая определенность.

Судья также сообщила, что с целью полного и объективного рассмотрения дела были направлены запросы к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинета Министров Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственного налогового университета, Киевского национального торгово-экономического университета, Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

На пленарном заседании присутствовали уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Виктория Семенюк и другие граждане Украины.

