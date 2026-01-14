  1. В Украине

Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов, – Зеленский

19:40, 14 января 2026
Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа и ввести чрезвычайный режим в энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на период чрезвычайно холодной погоды. По его словам, граждане должны получить максимум возможностей пользоваться Пунктами Несокрушимости, а бизнес – планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

«Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет», – отметил Зеленский.

Также Президент подчеркнул необходимость увеличить количество Пунктов Несокрушимости в Киеве и провести проверку уже имеющихся. «Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординированно», — добавил Зеленский.

Кроме того, Президент анонсировал создание постоянно действующего штаба по координации ситуации в Киеве. В целом в энергетической сфере Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке населения и общин, а также решению практических вопросов в таких условиях назначен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

По словам Зеленского, правительство также максимально активизирует работу с международными партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет Министров обеспечит на время чрезвычайной ситуации максимальную дерегуляцию процедур подключения резервного энергетического оборудования к сетям и будет работать над существенным увеличением импорта электроэнергии в Украину.

президент Кабинет Министров Украины энергетика Владимир Зеленский комендантский час погода

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

