Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов, – Зеленский

Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа и ввести чрезвычайный режим в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на период чрезвычайно холодной погоды. По его словам, граждане должны получить максимум возможностей пользоваться Пунктами Несокрушимости, а бизнес – планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

«Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет», – отметил Зеленский.

Также Президент подчеркнул необходимость увеличить количество Пунктов Несокрушимости в Киеве и провести проверку уже имеющихся. «Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординированно», — добавил Зеленский.

Кроме того, Президент анонсировал создание постоянно действующего штаба по координации ситуации в Киеве. В целом в энергетической сфере Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке населения и общин, а также решению практических вопросов в таких условиях назначен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

По словам Зеленского, правительство также максимально активизирует работу с международными партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет Министров обеспечит на время чрезвычайной ситуации максимальную дерегуляцию процедур подключения резервного энергетического оборудования к сетям и будет работать над существенным увеличением импорта электроэнергии в Украину.

