  1. В Украине

Безработный отец: как начисляются алименты на ребенка

18:18, 31 января 2026
Если у отца нет работы, суд определяет сумму алиментов с учетом его материального положения.
Алименты — это обязательные средства, которые один из родителей выплачивает на содержание ребёнка. Если отец не имеет работы, порядок начисления алиментов становится более сложным и требует отдельного подхода. Об этом сообщили в Черкасском апелляционном суде.

Обязан ли безработный отец платить алименты?

Безработный отец обязан платить алименты на содержание своего ребёнка. Закон Украины не освобождает родителей от их обязательств по алиментам, даже если они находятся в статусе безработного. Согласно Семейному кодексу Украины, алименты назначаются с учётом реальных доходов родителей, однако в случае безработицы алименты могут быть назначены в твёрдой денежной сумме, исходя из потребностей ребёнка и финансовых возможностей отца.

Даже если отец официально не работает, он всё равно обязан платить алименты. Как начисляются алименты, если отец не работает? Это решается судом на основании совокупности факторов: потребностей ребёнка, возможностей отца, его трудового статуса и других обстоятельств.

Как определяется размер алиментов для безработного отца?

Когда отец не работает, суд принимает решение о размере алиментов, опираясь на его финансовое положение. Как начисляются алименты в таких случаях? В первую очередь суд будет учитывать жизненные потребности ребёнка, а также финансовые возможности отца. Алименты могут быть установлены как в процентах от дохода (если доход известен), так и в твёрдой денежной сумме, если отец не имеет постоянных источников дохода.

Если отец официально не трудоустроен, суд может назначить алименты в размере, соответствующем минимальной потребности ребёнка, либо в размере, определённом исходя из возможного дохода отца, если имеются скрытые источники дохода (например, аренда имущества, частный бизнес).

Важно отметить, что алименты выплачиваются до 18 лет, а если ребёнок продолжает обучение — до 23 лет. Таким образом, даже в случае безработицы отца алименты будут выплачиваться до тех пор, пока ребёнок не достигнет соответствующего возраста.

Какие документы нужны для получения алиментов от безработного?

Чтобы подать на алименты, родитель, который требует выплат, должен предоставить следующие документы:

  • заявление в суд о взыскании алиментов;
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • документы, подтверждающие отсутствие трудового договора у отца — это могут быть справки из центра занятости, выписки о статусе безработного, документы, подтверждающие отсутствие официального дохода;
  • справка о доходах, если таковые имеются (например, от частной деятельности, если отец работает неофициально, или другие документы, которые могут свидетельствовать о доходах).

Как подать на алименты?

Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением, приложив все необходимые документы. Суд принимает решение о размере алиментов в зависимости от доказательств и обстоятельств. Важно помнить, что даже если отец не работает, алименты всё равно могут быть начислены, и суд будет учитывать финансовое положение родителей, даже если они не имеют официальных доходов.

Что делать, если отец уклоняется от уплаты алиментов?

Если отец уклоняется от уплаты алиментов, важно действовать в рамках закона. Первым шагом должно быть обращение в суд, чтобы установить порядок взыскания алиментов.

Как исполнительная служба начисляет алименты в случае уклонения от выполнения обязательств? Исполнительная служба начнёт процедуру принудительного взыскания алиментов, которая может включать в себя такие меры:

арест имущества — если задолженность по алиментам значительная, исполнитель может наложить арест на имущество отца;

удержание из заработной платы — если отец устроится на работу, алименты могут удерживаться непосредственно из его заработной платы;

блокировка банковских счетов — исполнитель может направить запрос в банк для блокировки счетов должника и изъятия средств в счёт погашения задолженности.

Если отец продолжает уклоняться от уплаты алиментов, могут быть применены дополнительные меры, такие как штрафы или даже уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов.

