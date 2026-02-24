  1. В Украине

В Житомире мужчина угнал автомобиль и застрял в выбоине во время побега – суд взял его под стражу

20:12, 24 февраля 2026
Угонщик автомобиля не справился с управлением и был задержан полицией.
Фото: Полиция Житомирской области
В Житомире 30-летнего мужчину задержали по подозрению в незаконном завладении автомобилем. При попытке скрыться от правоохранителей он не справился с управлением и заехал в дорожную выбоину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

На днях в полицию обратился житель областного центра с заявлением об исчезновении его автомобиля из гаражного кооператива. Вечером 20 февраля владелец Citroën Berlingo сообщил в Житомирское районное управление полиции № 2, что оставил транспортное средство возле своего гаража. Правоохранители установили, что автомобиль был незаперт, а ключи и регистрационные документы находились в салоне.

Полицейские разослали ориентировку на розыск. Уже в тот же вечер автомобиль заметили на одной из улиц города. Когда водитель понял, что его разоблачили, он пытался скрыться, однако застрял в выбоине. После этого его задержали сотрудники Управления патрульной полиции Житомирской области.

По данным следствия, мужчина может быть причастен как минимум к девяти имущественным преступлениям в Житомире. На следующий день ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Также в рамках ранее открытых производств его подозревают в кражах (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

23 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

