920 млн евро для энергосистемы: президент Еврокомиссии анонсировала «энергетический Рамштайн» для Украины
ЕС готовит план поддержки энергетической устойчивости Украины на ближайшее время. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге лидеров ЕС в Киеве.
Также она анонсировала «энергетический Рамштайн» в марте для координации усилий партнеров.
По словам фон дер Ляйен, ЕС имеет новый пакет объемом 100 млн евро на неотложные энергетические потребности Украины, и эти средства уже можно начинать направлять.
Она заявила, что одновременно начинается подготовка плана зимней энергетической поддержки для Украины на 2026–2027 годы.
«Его название — “Ремонт, восстановление, перезапуск”. Он будет включать пакет на 920 млн евро для стабилизации энергосистемы Украины… Он обеспечит стабильный поток электроэнергии внутри страны, ускорит децентрализацию производства из возобновляемых источников… Разумеется, также речь идет о ремонте, восстановлении, модернизации сетей, а также ремонте и запуске поврежденных электростанций», — рассказала президент Еврокомиссии.
Она добавила, что энергетическая поддержка Украины требует большой координации между всеми партнерами, которые помогают, чтобы согласовать эти усилия.
«Поэтому еврокомиссар Йоргенсен и вице-премьер-министр по вопросам энергетики Шмыгаль уже в марте созовут “энергетический Рамштайн” для такой координации и бесперебойной, согласованной работы… Это обеспечит, что Украина будет получать именно то, в чем сейчас нуждается», — добавила Урсула фон дер Ляйен.
