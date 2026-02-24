  1. В Украине

920 млн евро для энергосистемы: президент Еврокомиссии анонсировала «энергетический Рамштайн» для Украины

18:32, 24 февраля 2026
Урсула фон дер Ляйен анонсировала «энергетический Рамштайн» в марте для координации усилий партнеров.
ЕС готовит план поддержки энергетической устойчивости Украины на ближайшее время. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

Также она анонсировала «энергетический Рамштайн» в марте для координации усилий партнеров.

По словам фон дер Ляйен, ЕС имеет новый пакет объемом 100 млн евро на неотложные энергетические потребности Украины, и эти средства уже можно начинать направлять.

Она заявила, что одновременно начинается подготовка плана зимней энергетической поддержки для Украины на 2026–2027 годы.

«Его название — “Ремонт, восстановление, перезапуск”. Он будет включать пакет на 920 млн евро для стабилизации энергосистемы Украины… Он обеспечит стабильный поток электроэнергии внутри страны, ускорит децентрализацию производства из возобновляемых источников… Разумеется, также речь идет о ремонте, восстановлении, модернизации сетей, а также ремонте и запуске поврежденных электростанций», — рассказала президент Еврокомиссии.

Она добавила, что энергетическая поддержка Украины требует большой координации между всеми партнерами, которые помогают, чтобы согласовать эти усилия.

«Поэтому еврокомиссар Йоргенсен и вице-премьер-министр по вопросам энергетики Шмыгаль уже в марте созовут “энергетический Рамштайн” для такой координации и бесперебойной, согласованной работы… Это обеспечит, что Украина будет получать именно то, в чем сейчас нуждается», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Украина

