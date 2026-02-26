  1. В Украине

НАЗК напомнило об особенностях декларирования жилья за границей в период действия военного положения

07:18, 26 февраля 2026
Для декларирования жилья за границей, которым пользовался субъект декларирования, продолжают действовать общие правила.
Фото: muscache.com
Если субъект декларирования / член его семьи проживал в жилье (доме, квартире, комнате и т. п.) в течение не менее половины дней соответствующего отчетного периода либо по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода), сведения о таком жилье подлежат отражению в декларации. Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

На период до прекращения или отмены военного положения субъект декларирования имеет право указать в декларации сведения только о стране и регионе либо иной административно-территориальной единице высшего уровня (при наличии) относительно 1 объекта недвижимости или 1 объекта незавершенного строительства при условии, что:

  • такой объект расположен за пределами Украины и
  • является / являлся местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования (п. 2-13 раздела XIII «Заключительные положения» Закона).

Субъекты декларирования, которые воспользовались указанным правом, обязаны подать декларации за соответствующие отчетные периоды со всеми сведениями, определенными ст. 46 Закона, не позднее 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения (п. 2-14 раздела XIII «Заключительные положения» Закона).

