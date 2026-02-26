НАЗК нагадало особливості декларування житла за кордоном в період дії воєнного стану

Для декларування житла за кордоном, яким користувався суб’єкт декларування, продовжують діяти загальні правила.

Якщо суб’єкт декларування / член його сім’ї проживав в житлі (будинку, квартирі, кімнаті тощо) протягом не менше половини днів відповідного звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло у не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду), відомості про таке житло підлягають відображенню у декларації. Про це нагадало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Для декларування житла за кордоном, яким користувався суб’єкт декларування, продовжують діяти загальні правила.

На період до припинення або скасування воєнного стану суб’єкт декларування має право зазначити в декларації відомості лише про країну та регіон або іншу адміністративно-територіальну одиницю найвищого рівня (за наявності) щодо 1 об’єкта нерухомості або 1 об’єкта незавершеного будівництва, за умов, якщо:

- такий об’єкт розташований за межами України та

- є / був місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування (п. 2-13 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону).

Суб’єкти декларування, які скористалися вищезазначеним правом, зобов’язані подати декларації за відповідні звітні періоди з усіма відомостями, визначеними ст. 46 Закону, не пізніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану (п. 2-14 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону).

