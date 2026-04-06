РСУ сосредоточилась на вопросе выезда женщин-судей за границу и безопасности персональных данных

Совет судей Украины определил приоритеты, а Государственная судебная администрация получила перечень конкретных задач для проработки.

Совет судей Украины уже провел первое заседание и определил ключевые направления работы на ближайший период.

Как сообщила судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук, которая вошла в состав Совета судей Украины, в заседании также приняли участие представители Верховного Суда — Александр Мамалуй и Игорь Дашутин, а также глава Государственной судебной администрации Максим Пампура.

Во время рабочей встречи участники обозначили первоочередные задачи, среди которых:

общее состояние функционирования судов;

защита персональных данных;

физическая безопасность судей и работников аппаратов;

вопрос выезда женщин за границу.

По словам Барсук, несмотря на технический характер этих вопросов, они напрямую влияют на условия работы судей и скорость рассмотрения дел.

По итогам заседания Государственная судебная администрация получила перечень конкретных приоритетов для проработки. Первые практические результаты ожидаются к концу второго квартала 2026 года, о чем планируют публично отчитаться.

Также среди прочего, как писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей установил соответствие кандидатов на должности судей КСУ.

«Задача Совета судей — не скрыть судью от неудобных вопросов, а защитить от незаконного давления и недофинансирования, чтобы он мог независимо защищать вас. Нашу работу будут оценивать не по словам, а по конкретным решениям и реальным последствиям от их реализации», — отметила представитель РСУ.

В новом составе Совет судей должен стать действенным институциональным органом, который обеспечивает стабильность судебной системы и поддержку судей в выполнении их полномочий.

