РСУ сосредоточилась на вопросе выезда женщин-судей за границу и безопасности персональных данных
Совет судей Украины уже провел первое заседание и определил ключевые направления работы на ближайший период.
Как сообщила судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук, которая вошла в состав Совета судей Украины, в заседании также приняли участие представители Верховного Суда — Александр Мамалуй и Игорь Дашутин, а также глава Государственной судебной администрации Максим Пампура.
Во время рабочей встречи участники обозначили первоочередные задачи, среди которых:
- общее состояние функционирования судов;
- защита персональных данных;
- физическая безопасность судей и работников аппаратов;
- вопрос выезда женщин за границу.
По словам Барсук, несмотря на технический характер этих вопросов, они напрямую влияют на условия работы судей и скорость рассмотрения дел.
По итогам заседания Государственная судебная администрация получила перечень конкретных приоритетов для проработки. Первые практические результаты ожидаются к концу второго квартала 2026 года, о чем планируют публично отчитаться.
Также среди прочего, как писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей установил соответствие кандидатов на должности судей КСУ.
«Задача Совета судей — не скрыть судью от неудобных вопросов, а защитить от незаконного давления и недофинансирования, чтобы он мог независимо защищать вас. Нашу работу будут оценивать не по словам, а по конкретным решениям и реальным последствиям от их реализации», — отметила представитель РСУ.
В новом составе Совет судей должен стать действенным институциональным органом, который обеспечивает стабильность судебной системы и поддержку судей в выполнении их полномочий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.