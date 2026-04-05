Украинский военный уничтожил два «Шахеда» на рекордном расстоянии в 500 км

23:30, 5 апреля 2026
Впервые оператор дистанционно уничтожил два беспилотника одновременно, используя новую систему перехвата Hornet Vision Ctrl.
Военный Роман с позывным «Халк», служащий в подразделении BULAVA, уничтожил два российских беспилотника типа «Шахед», находясь на расстоянии 500 километров от целей. Производитель перехватчиков «Дикие Шершни» назвал это «абсолютным рекордом», сообщает Wild Hornets.

По информации компании, для операции была использована система Hornet Vision Ctrl, которая позволяет дистанционно управлять перехватчиком на большом расстоянии. Это первый известный случай, когда оператор в сотнях километров от объекта одновременно уничтожил два беспилотника.

Разработчики отмечают, что технология недавно начала испытываться в реальных боевых условиях. Она позволяет увеличить радиус действия экипажей до примерно 100 км, тогда как ранее этот показатель составлял около 20 км.

