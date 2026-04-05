Український військовий знищив два «Шахеди» на рекордній відстані у 500 км

Вперше оператор дистанційно ліквідував два безпілотники одночасно, використовуючи нову систему перехоплення Hornet Vision Ctrl.

Військовий Роман із позивним «Халк», який служить у підрозділі BULAVA, знищив два російські безпілотники типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від цілей. Виробник перехоплювачів «Дикі Шершні» назвав це «абсолютним рекордом», повідомляє Wild Hornets.

За інформацією компанії, для операції застосували систему Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє дистанційно керувати перехоплювачем на великій відстані. Це перший відомий випадок, коли оператор у сотнях кілометрів від об’єкта одночасно ліквідував два безпілотники.

Розробники зазначають, що технологія нещодавно почала випробовуватися у реальних бойових умовах. Вона дає змогу збільшити радіус роботи екіпажів до приблизно 100 км, тоді як раніше цей показник становив близько 20 км.

