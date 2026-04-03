Совет судей установил соответствие кандидатов на должности судей КСУ
Председатель Совета судей Виталий Салихов представил результаты рассмотрения документов лиц, изъявивших намерение занять должности судей КСУ. Напомним, отбор проводится в соответствии с обновленными процедурами, включающими проверку на соответствие критериям, установленным Конституцией и Законом «О Конституционном Суде Украины».
К конкурсному отбору допущены представители судейского корпуса, научного сообщества и юристы:
Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР».
Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры ЛУБП.
Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры МАУП.
Музычко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда.
Рогач Лариса Ивановна — Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области.
Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент Хмельницкого университета управления и права.
Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
Солоткий Сергей Анатольевич — военнослужащий (до января 2025 года работал научным консультантом в КСУ).
Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист.
Напомним, что перед этим РСУ допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору:
Бабанлы Расим Шагинович — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда
Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке
Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора
Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета
Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда
Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области
Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области
Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда
Согласно процедуре, Совет судей Украины должен в ближайшее время:
- Обнародовать на официальном веб-сайте автобиографии и мотивационные письма всех вышеуказанных кандидатов.
- Назначить проведение специальной проверки в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции».
Результаты спецпроверки будут направлены в Консультативную группу экспертов (КГЭ) в сроки, определенные законодательством. Именно КГЭ в дальнейшем будет оценивать высокие моральные качества и уровень юридической компетентности претендентов.
