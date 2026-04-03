Совет судей установил соответствие кандидатов на должности судей КСУ

11:00, 3 апреля 2026
Совет судей Украины установил соответствие 10 кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины формальным требованиям закона.
Председатель Совета судей Виталий Салихов представил результаты рассмотрения документов лиц, изъявивших намерение занять должности судей КСУ. Напомним, отбор проводится в соответствии с обновленными процедурами, включающими проверку на соответствие критериям, установленным Конституцией и Законом «О Конституционном Суде Украины».

К конкурсному отбору допущены представители судейского корпуса, научного сообщества и юристы:

Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР».

Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры ЛУБП.

Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры МАУП.

Музычко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда.

Рогач Лариса Ивановна — Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области.

Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент Хмельницкого университета управления и права.

Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Солоткий Сергей Анатольевич — военнослужащий (до января 2025 года работал научным консультантом в КСУ).

Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист.

Напомним, что перед этим РСУ допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору:

Бабанлы Расим Шагинович — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда

Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке

Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора

Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета

Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда

Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области

Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области

Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда

Согласно процедуре, Совет судей Украины должен в ближайшее время:

  • Обнародовать на официальном веб-сайте автобиографии и мотивационные письма всех вышеуказанных кандидатов.
  • Назначить проведение специальной проверки в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции».

Результаты спецпроверки будут направлены в Консультативную группу экспертов (КГЭ) в сроки, определенные законодательством. Именно КГЭ в дальнейшем будет оценивать высокие моральные качества и уровень юридической компетентности претендентов.

