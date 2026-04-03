Рада суддів встановила відповідність кандидатів на посади суддів КСУ

11:00, 3 квітня 2026
РСУ встановила відповідність 10 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України формальним вимогам закону.
Голова РСУ Віталій Саліхов представив результати розгляду документів осіб, які виявили намір обійняти посади суддів КСУ. Нагадаємо, відбір проводиться відповідно до оновлених процедур, що включають перевірку на відповідність критеріям, встановленим Конституцією та Законом «Про Конституційний Суд України».

До конкурсного відбору допущені представники суддівського корпусу, наукової спільноти та юристи:

Балаєва Леся Анатоліївна — головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР».

Дзібій-Полячок Наталія Миронівна — викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури ЛУБП.

Ігнатюк Олег Володимирович — суддя Київського апеляційного суду, професор кафедри МАУП.

Музичко Світлана Григорівна — суддя Київського апеляційного суду.

Рогач Лариса Іванівна — Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Савчак Андрій Володимирович — суддя Перемишлянського районного суду Львівської області.

Салюк Петро Іванович — суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, доцент Хмельницького університету управління та права.

Смокович Михайло Іванович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Солоткий Сергій Анатолійович — військовослужбовець (до січня 2025 року працював науковим консультантом у КСУ).

Цмокаленко Оксана Сергіївна — юрист.

Нагадаємо, що перед цим РСУ допустила 8 кандидатів до конкурсного відбору:

Бабанли Расім Шагінович - Т.в.о. керівника апарату Верховного Суду

Григоров Андрій Миколайович - суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці

Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора

Клименко Оксана Михайлівна -  професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету

Кравчук Олексій Олегович - суддя Вищого антикорупційного суду

Никон Олеся Зеновіївна - суддя господарського суду Львівської області

Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області

Сотніков Сергій Вікторович - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з процедурою, Рада суддів України має найближчим часом:

  • Оприлюднити на офіційному вебсайті автобіографії та мотиваційні листи всіх вищевказаних кандидатів.
  • Призначити проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону «Про запобігання корупції».

Результати спецперевірки будуть надіслані до Дорадчої групи експертів (ДГЕ) у строки, визначені законодавством. Саме ДГЕ надалі оцінюватиме високі моральні якості та рівень правничої компетентності претендентів.

