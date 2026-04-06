Кабмин закрепил статус Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа

Ключевые решения, касающиеся крымских татар, будут приниматься после консультаций с Меджлисом.

Кабмин распоряжением №303-р официально закрепил за Меджлисом крымскотатарского народа правовой статус представительного органа крымскотатарского народа.

Документ предусматривает, что органы исполнительной власти будут принимать решения по ключевым вопросам, касающимся крымскотатарского народа, только после консультаций с Меджлисом.

Речь идет, в частности, о развитии крымскотатарского языка и культуры, обеспечении права на образование на крымскотатарском языке, функционировании медиа на этом языке, а также интеграции крымскотатарского народа.

Соответствующие нормы будут применяться в рамках Закона Украины «О коренных народах Украины».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил правительству урегулировать статус Меджлиса крымскотатарского народа.

