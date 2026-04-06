  1. В Україні

Кабмін закріпив статус Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу

08:48, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ключові рішення щодо кримських татар ухвалюватимуть після консультацій із Меджлісом.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням №303-р офіційно закріпив за Меджлісом кримськотатарського народу правовий статус представницького органу кримськотатарського народу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає, що органи виконавчої влади ухвалюватимуть рішення з ключових питань, які стосуються кримськотатарського народу, лише після консультацій із Меджлісом.

Йдеться, зокрема, про розвиток кримськотатарської мови та культури, забезпечення права на освіту кримськотатарською мовою, функціонування медіа цією мовою, а також інтеграцію кримськотатарського народу.

Відповідні норми застосовуватимуть у межах Закону України «Про корінні народи України».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив уряду врегулювати статус Меджлісу кримськотатарського народу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України розпорядження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]