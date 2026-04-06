Кабмін закріпив статус Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу

Ключові рішення щодо кримських татар ухвалюватимуть після консультацій із Меджлісом.

Кабмін розпорядженням №303-р офіційно закріпив за Меджлісом кримськотатарського народу правовий статус представницького органу кримськотатарського народу.

Документ передбачає, що органи виконавчої влади ухвалюватимуть рішення з ключових питань, які стосуються кримськотатарського народу, лише після консультацій із Меджлісом.

Йдеться, зокрема, про розвиток кримськотатарської мови та культури, забезпечення права на освіту кримськотатарською мовою, функціонування медіа цією мовою, а також інтеграцію кримськотатарського народу.

Відповідні норми застосовуватимуть у межах Закону України «Про корінні народи України».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив уряду врегулювати статус Меджлісу кримськотатарського народу.

