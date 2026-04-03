Кабмін має врегулювати статус Меджлісу кримськотатарського народу — указ

Президент доручив уряду невідкладно визначити Меджліс як представницький орган кримськотатарського народу.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №293/2026 «Про деякі питання забезпечення прав кримськотатарського народу».

Документ спрямований на гарантування прав кримськотатарського народу, зокрема щодо збереження його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності, а також забезпечення сталого розвитку.

Указом передбачено, що Кабмін має невідкладно опрацювати питання закріплення за Меджліс кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу.

«Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу», — йдеться в указі.

