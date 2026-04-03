Кабмин должен урегулировать статус Меджлиса крымскотатарского народа — указ

Президент поручил правительству безотлагательно определить Меджлис как представительный орган крымскотатарского народа.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №293/2026 «О некоторых вопросах обеспечения прав крымскотатарского народа».

Документ направлен на гарантирование прав крымскотатарского народа, в частности на сохранение его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности, а также обеспечение устойчивого развития.

Указом предусмотрено, что Кабмин должен безотлагательно проработать вопрос закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа крымскотатарского народа.

«Кабинету Министров Украины безотлагательно обеспечить решение в установленном порядке вопроса о закреплении за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа крымскотатарского народа», — говорится в указе.

