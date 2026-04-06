Украина должна выполнить «домашнюю работу»: правительство согласовывает с Радой законопроекты МВФ

В повестку дня парламента будут внесены срочные законопроекты, относительно которых есть взаимопонимание.

В Украине активизировали координацию между правительством и парламентом для обеспечения стабильного международного финансирования Украины, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с руководителями комитетов Верховной Рады.

По ее словам, для получения стабильной финансовой поддержки от международных партнеров, в частности в рамках программы Ukraine Facility и сотрудничества с МВФ, Украина должна выполнить свою «домашнюю работу» для продолжения реформ, а ключевая роль в этом — совместная: парламента и правительства.

Во время встречи стороны обсудили ключевые нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения наших обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса.

По результатам переговоров стороны договорились внести в повестку дня Верховной Рады срочные законопроекты, по которым уже достигнуто взаимопонимание. В то же время консультации по другим инициативам, вызывающим дискуссии, продолжатся.

