  В Україні

Україна має виконати «домашню роботу»: уряд узгоджує з Радою законопроєкти МВФ

10:11, 6 квітня 2026
До порядку денного парламенту будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння.
В Україні активізували координацію між урядом і парламентом для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з керівниками комітетів Верховної Ради.

За її словами, для отримання стабільної фінансової підтримки від міжнародних партнерів, зокрема в межах програми Ukraine Facility та співпраці з МВФ, Україна має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ, а ключова роль у цьому — спільна: парламенту та уряду.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

За результатами перемовин сторони домовилися внести до порядку денного Верховної Ради термінові законопроєкти, щодо яких уже досягнуто порозуміння. Водночас консультації щодо інших ініціатив, які викликають дискусії, продовжаться.

