«Доступные лекарства» по-новому: как Кабмин меняет цены и что это означает для пациентов
Кабмин принял постановление №440, которой внес масштабные изменения в ряд правительственных актов в сфере реимбурсации лекарственных средств и медицинских изделий. Документ перераспределяет полномочия между органами власти, уточняет механизмы формирования цен и расширяет подходы к возмещению стоимости препаратов.
Реимбурсация — это механизм, по которому государство полностью или частично возмещает стоимость лекарственных средств и медицинских изделий для пациентов.
Ключевое изменение: усиление роли НСЗУ
Одно из центральных нововведений — передача ряда функций от Министерства здравоохранения к Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Отныне именно НСЗУ:
- утверждает перечни лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации;
- формирует и публикует предельные оптово-отпускные цены;
- осуществляет расчеты таких цен;
- принимает решения о включении препаратов в программы возмещения.
Минздрав при этом сохраняет функцию предоставления данных — в частности относительно Национального перечня лекарственных средств.
Новые правила ценообразования
Постановление уточняет механизм государственного регулирования цен. Основой становится установление предельных оптово-отпускных цен на препараты и медицинские изделия, которые возмещаются за счет бюджета.
Среди новаций:
- введено понятие терапевтической группы — это препараты с разными международными названиями, но одинаковыми показаниями и способом применения;
- для таких групп цена определяется по принципу медианы среди всех включенных препаратов;
- аналогичный подход применяется отдельно для инсулинов и комбинированных лекарственных средств в разных формах.
Новые условия для инновационных препаратов
Для оригинальных (инновационных) лекарственных средств предусмотрен отдельный механизм:
- производитель может предложить цену ниже предельной;
- такая цена фиксируется как минимум на один год;
- в случае колебания курса валют более чем на 10% за квартал — ее можно пересмотреть.
Это должно стимулировать производителей снижать цены для участия в программе реимбурсации.
Фиксированный размер возмещения
Впервые вводится понятие фиксированного размера реимбурсации — это процент компенсации от розничной цены препарата, который будет определяться ежегодно в рамках программы медицинских гарантий.
Отдельно установлено, что для терапевтических групп минимальная цена определяется как наименьшая среди всех препаратов в группе.
Новые правила включения препаратов в программы
Если при формировании перечня не будет ни одного препарата определенного международного наименования, в список автоматически включат тот, который имеет самую низкую предложенную цену.
Другие производители смогут присоединиться позже — при следующих обновлениях перечня.
Обновление перечней и контроль
НСЗУ получает четко прописанные сроки и процедуры:
- изменения в перечни вносятся в течение пяти рабочих дней после подачи документов;
- служба ежемесячно проверяет регистрационные данные лекарственных средств;
- в случае изменений или отмены регистрации препараты оперативно исключаются или корректируются.
Ответственность за достоверность представленных данных возлагается на заявителей.
Другие изменения
Документ также:
- исключает отдельные устаревшие нормы из предыдущих постановлений;
- унифицирует терминологию и полномочия (замена Минздрава на НСЗУ в ряде процедур);
- уточняет перечень лекарственных средств в программе медицинских гарантий на 2026 год — в частности, конкретизирует форму выпуска препарата ривароксабан (таблетки).
