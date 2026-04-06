  В Украине

«Доступные лекарства» по-новому: как Кабмин меняет цены и что это означает для пациентов

10:01, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство передало ключевые полномочия НСЗУ и обновило механизм возмещения стоимости препаратов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №440, которой внес масштабные изменения в ряд правительственных актов в сфере реимбурсации лекарственных средств и медицинских изделий. Документ перераспределяет полномочия между органами власти, уточняет механизмы формирования цен и расширяет подходы к возмещению стоимости препаратов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Реимбурсация — это механизм, по которому государство полностью или частично возмещает стоимость лекарственных средств и медицинских изделий для пациентов.

Ключевое изменение: усиление роли НСЗУ

Одно из центральных нововведений — передача ряда функций от Министерства здравоохранения к Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Отныне именно НСЗУ:

  • утверждает перечни лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации;
  • формирует и публикует предельные оптово-отпускные цены;
  • осуществляет расчеты таких цен;
  • принимает решения о включении препаратов в программы возмещения.

Минздрав при этом сохраняет функцию предоставления данных — в частности относительно Национального перечня лекарственных средств.

Новые правила ценообразования

Постановление уточняет механизм государственного регулирования цен. Основой становится установление предельных оптово-отпускных цен на препараты и медицинские изделия, которые возмещаются за счет бюджета.

Среди новаций:

  • введено понятие терапевтической группы — это препараты с разными международными названиями, но одинаковыми показаниями и способом применения;
  • для таких групп цена определяется по принципу медианы среди всех включенных препаратов;
  • аналогичный подход применяется отдельно для инсулинов и комбинированных лекарственных средств в разных формах.

Новые условия для инновационных препаратов

Для оригинальных (инновационных) лекарственных средств предусмотрен отдельный механизм:

  • производитель может предложить цену ниже предельной;
  • такая цена фиксируется как минимум на один год;
  • в случае колебания курса валют более чем на 10% за квартал — ее можно пересмотреть.

Это должно стимулировать производителей снижать цены для участия в программе реимбурсации.

Фиксированный размер возмещения

Впервые вводится понятие фиксированного размера реимбурсации — это процент компенсации от розничной цены препарата, который будет определяться ежегодно в рамках программы медицинских гарантий.

Отдельно установлено, что для терапевтических групп минимальная цена определяется как наименьшая среди всех препаратов в группе.

Новые правила включения препаратов в программы

Если при формировании перечня не будет ни одного препарата определенного международного наименования, в список автоматически включат тот, который имеет самую низкую предложенную цену.

Другие производители смогут присоединиться позже — при следующих обновлениях перечня.

Обновление перечней и контроль

НСЗУ получает четко прописанные сроки и процедуры:

  • изменения в перечни вносятся в течение пяти рабочих дней после подачи документов;
  • служба ежемесячно проверяет регистрационные данные лекарственных средств;
  • в случае изменений или отмены регистрации препараты оперативно исключаются или корректируются.

Ответственность за достоверность представленных данных возлагается на заявителей.

Другие изменения

Документ также:

  • исключает отдельные устаревшие нормы из предыдущих постановлений;
  • унифицирует терминологию и полномочия (замена Минздрава на НСЗУ в ряде процедур);
  • уточняет перечень лекарственных средств в программе медицинских гарантий на 2026 год — в частности, конкретизирует форму выпуска препарата ривароксабан (таблетки).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]