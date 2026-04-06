«Доступные лекарства» по-новому: как Кабмин меняет цены и что это означает для пациентов

Правительство передало ключевые полномочия НСЗУ и обновило механизм возмещения стоимости препаратов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №440, которой внес масштабные изменения в ряд правительственных актов в сфере реимбурсации лекарственных средств и медицинских изделий. Документ перераспределяет полномочия между органами власти, уточняет механизмы формирования цен и расширяет подходы к возмещению стоимости препаратов.

Реимбурсация — это механизм, по которому государство полностью или частично возмещает стоимость лекарственных средств и медицинских изделий для пациентов.

Ключевое изменение: усиление роли НСЗУ

Одно из центральных нововведений — передача ряда функций от Министерства здравоохранения к Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Отныне именно НСЗУ:

утверждает перечни лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации;

формирует и публикует предельные оптово-отпускные цены;

осуществляет расчеты таких цен;

принимает решения о включении препаратов в программы возмещения.

Минздрав при этом сохраняет функцию предоставления данных — в частности относительно Национального перечня лекарственных средств.

Новые правила ценообразования

Постановление уточняет механизм государственного регулирования цен. Основой становится установление предельных оптово-отпускных цен на препараты и медицинские изделия, которые возмещаются за счет бюджета.

Среди новаций:

введено понятие терапевтической группы — это препараты с разными международными названиями, но одинаковыми показаниями и способом применения;

для таких групп цена определяется по принципу медианы среди всех включенных препаратов;

аналогичный подход применяется отдельно для инсулинов и комбинированных лекарственных средств в разных формах.

Новые условия для инновационных препаратов

Для оригинальных (инновационных) лекарственных средств предусмотрен отдельный механизм:

производитель может предложить цену ниже предельной;

такая цена фиксируется как минимум на один год;

в случае колебания курса валют более чем на 10% за квартал — ее можно пересмотреть.

Это должно стимулировать производителей снижать цены для участия в программе реимбурсации.

Фиксированный размер возмещения

Впервые вводится понятие фиксированного размера реимбурсации — это процент компенсации от розничной цены препарата, который будет определяться ежегодно в рамках программы медицинских гарантий.

Отдельно установлено, что для терапевтических групп минимальная цена определяется как наименьшая среди всех препаратов в группе.

Новые правила включения препаратов в программы

Если при формировании перечня не будет ни одного препарата определенного международного наименования, в список автоматически включат тот, который имеет самую низкую предложенную цену.

Другие производители смогут присоединиться позже — при следующих обновлениях перечня.

Обновление перечней и контроль

НСЗУ получает четко прописанные сроки и процедуры:

изменения в перечни вносятся в течение пяти рабочих дней после подачи документов;

служба ежемесячно проверяет регистрационные данные лекарственных средств;

в случае изменений или отмены регистрации препараты оперативно исключаются или корректируются.

Ответственность за достоверность представленных данных возлагается на заявителей.

Другие изменения

Документ также:

исключает отдельные устаревшие нормы из предыдущих постановлений;

унифицирует терминологию и полномочия (замена Минздрава на НСЗУ в ряде процедур);

уточняет перечень лекарственных средств в программе медицинских гарантий на 2026 год — в частности, конкретизирует форму выпуска препарата ривароксабан (таблетки).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.