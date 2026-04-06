«Доступні ліки» по-новому: як Кабмін змінює ціни і що це означає для пацієнтів

Уряд передав ключові повноваження НСЗУ та оновив механізм відшкодування вартості препаратів.

Кабмін ухвалив постанову №440, якою вніс масштабні зміни до низки урядових актів у сфері реімбурсації лікарських засобів і медичних виробів. Документ перерозподіляє повноваження між органами влади, уточнює механізми формування цін та розширює підходи до відшкодування вартості препаратів.

Реімбурсація — це механізм, за яким держава повністю або частково відшкодовує вартість лікарських засобів і медичних виробів для пацієнтів.

Ключова зміна: посилення ролі НСЗУ

Одне з центральних нововведень — передача низки функцій від Міністерства охорони здоров’я до Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Відтепер саме НСЗУ:

затверджує переліки лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації;

формує та публікує граничні оптово-відпускні ціни;

здійснює розрахунки таких цін;

ухвалює рішення про включення препаратів до програм відшкодування.

МОЗ при цьому зберігає функцію надання даних — зокрема щодо Національного переліку лікарських засобів.

Нові правила ціноутворення

Постанова уточнює механізм державного регулювання цін. Основою стає встановлення граничних оптово-відпускних цін на препарати та медичні вироби, які відшкодовуються з бюджету.

Серед новацій:

запроваджено поняття терапевтичної групи — це препарати з різними міжнародними назвами, але однаковими показаннями і способом застосування;

для таких груп ціна визначається за принципом медіани серед усіх включених препаратів;

аналогічний підхід застосовується окремо для інсулінів та комбінованих лікарських засобів у різних формах.

Нові умови для інноваційних препаратів

Для оригінальних (інноваційних) лікарських засобів передбачено окремий механізм:

виробник може запропонувати ціну нижчу за граничну;

така ціна фіксується щонайменше на один рік;

у разі коливання курсу валют більш як на 10% за квартал — її можна переглянути.

Це має стимулювати виробників знижувати ціни для участі у програмі реімбурсації.

Фіксований розмір відшкодування

Уперше вводиться поняття фіксованого розміру реімбурсації — це відсоток компенсації від роздрібної ціни препарату, який визначатиметься щорічно в межах програми медичних гарантій.

Окремо встановлено, що для терапевтичних груп мінімальна ціна визначається як найнижча серед усіх препаратів у групі.

Нові правила включення препаратів до програм

Якщо під час формування переліку не буде жодного препарату певної міжнародної назви, до списку автоматично включать той, що має найнижчу запропоновану ціну.

Інші виробники зможуть приєднатися пізніше — під час наступних оновлень переліку.

Оновлення переліків і контроль

НСЗУ отримує чітко прописані строки та процедури:

зміни до переліків вносяться протягом п’яти робочих днів після подання документів;

служба щомісяця перевіряє реєстраційні дані лікарських засобів;

у разі змін або скасування реєстрації препарати оперативно виключаються або коригуються.

Відповідальність за достовірність поданих даних покладається на заявників.

Інші зміни

Документ також:

вилучає окремі застарілі норми з попередніх постанов;

уніфікує термінологію та повноваження (заміна МОЗ на НСЗУ в низці процедур);

уточнює перелік лікарських засобів у програмі медичних гарантій на 2026 рік — зокрема, конкретизує форму випуску препарату ривароксабан (таблетки).

