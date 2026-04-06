Подарил дочери квартиру, остался без жилья и с 1000 грн на жизнь — суд увеличил алименты пенсионеру

Апелляционный суд признал прежний размер алиментов недостаточным для содержания 86-летнего отца с инвалидностью и увеличил выплаты вдвое.

Достаточно ли 1000 грн в месяц для содержания пожилого человека с инвалидностью — этот вопрос стал ключевым в деле, которое пересмотрел Николаевский апелляционный суд. Пенсионер, который потерял зрение и фактически остался без жилья, требовал увеличить алименты от своей совершеннолетней дочери в восемь раз.

Суд апелляционной инстанции согласился, что прежний размер алиментов не соответствует реальным потребностям отца, однако не поддержал требование в полном объеме. В результате сумму увеличили — вдвое, до 2000 грн ежемесячно, признав именно такой размер обоснованным с учетом обстоятельств дела.

Обстоятельства дела №490/7224/25

В деле идет речь о споре между отцом и дочерью относительно изменения размера алиментов. Еще в 2021 году решением Центрального районного суда города Николаева с ответчицы было взыскано 1 000 грн ежемесячно на содержание нетрудоспособного отца.

В 2025 году истец обратился в суд с требованием об увеличении этой суммы. Он указал, что является лицом пожилого возраста, имеет инвалидность II группы по зрению, страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном лечении. Его единственным источником дохода является пенсия в размере около 9 800 грн, которой вместе с алиментами недостаточно для обеспечения надлежащего уровня жизни.

Также истец указывал, что после дарения квартиры дочери фактически остался без собственного жилья и нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя решение тем, что истец не доказал изменение обстоятельств, которые давали бы основания для увеличения алиментов. В частности, не подтверждено существенное ухудшение материального состояния или здоровья по сравнению с моментом принятия предыдущего решения.

Обжалуя это решение, истец настаивал, что суд неполно исследовал обстоятельства дела и не учел его фактическое состояние здоровья, возраст, отсутствие жилья и реальные расходы на лечение.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело, апелляционный суд исходил из того, что обязанность совершеннолетних детей содержать родителей возникает при наличии установленных законом условий — родственной связи, нетрудоспособности родителей и их потребности в материальной помощи.

Суд подчеркнул, что сам факт получения пенсии не свидетельствует об отсутствии потребности в содержании, если ее размер не обеспечивает надлежащего существования.

Коллегия судей также отметила, что размер алиментов, определенный судебным решением, не является неизменным и может быть пересмотрен. В этом контексте применены положения статьи 192 Семейного кодекса Украины по аналогии закона.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец является нетрудоспособным по возрасту, имеет подтвержденную инвалидность и нуждается в лечении, а его материальное положение объективно является сложным. В то же время учтено и материальное положение ответчицы и ее расходы на собственное содержание.

Выводы и решение

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое — о частичном удовлетворении иска.

Размер алиментов увеличен до 2 000 грн ежемесячно, что признано достаточным и соразмерным с учетом обстоятельств дела. Начало начисления определено с 02 сентября 2025 года в соответствии с резолютивной частью постановления.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке.

