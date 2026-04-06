Подарував доньці квартиру, залишився без житла і з 1000 грн на життя — суд збільшив аліменти пенсіонеру

Апеляційний суд визнав попередній розмір аліментів недостатнім для утримання 86-річного батька з інвалідністю та підвищив виплати удвічі.

Чи достатньо 1000 грн на місяць для утримання літньої людини з інвалідністю — це питання стало ключовим у справі, яку переглянув Миколаївський апеляційний суд. Пенсіонер, який втратив зір і фактично залишився без житла, вимагав збільшити аліменти від своєї повнолітньої дочки у вісім разів.

Суд апеляційної інстанції погодився, що попередній розмір аліментів не відповідає реальним потребам батька, однак не підтримав вимогу в повному обсязі. У результаті суму підвищили — удвічі, до 2000 грн щомісячно, визнавши саме такий розмір обґрунтованим за обставин справи.

Обставини справи №490/7224/25

У справі йдеться про спір між батьком і дочкою щодо зміни розміру аліментів. Ще у 2021 році рішенням Центрального районного суду міста Миколаєва з відповідачки було стягнуто 1 000 грн щомісячно на утримання непрацездатного батька.

У 2025 році позивач звернувся до суду з вимогою про збільшення цієї суми. Він зазначив, що є особою похилого віку, має інвалідність ІІ групи по зору, страждає на хронічні захворювання та потребує постійного лікування. Його єдиним джерелом доходу є пенсія у розмірі близько 9 800 грн, якої, разом із аліментами, недостатньо для забезпечення належного рівня життя.

Також позивач вказував, що після дарування квартири дочці фактично залишився без власного житла і потребує сторонньої допомоги у повсякденному житті.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, мотивуючи рішення тим, що позивач не довів зміну обставин, які б давали підстави для збільшення аліментів. Зокрема, не підтверджено істотного погіршення матеріального стану чи здоров’я порівняно з моментом ухвалення попереднього рішення.

Оскаржуючи це рішення, позивач наполягав, що суд неповно дослідив обставини справи та не врахував його фактичний стан здоров’я, вік, відсутність житла і реальні витрати на лікування.

Позиція апеляційного суду

Переглядаючи справу, апеляційний суд виходив із того, що обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків виникає за наявності встановлених законом умов — родинного зв’язку, непрацездатності батьків та їхньої потреби у матеріальній допомозі.

Суд підкреслив, що сам факт отримання пенсії не свідчить про відсутність потреби в утриманні, якщо її розмір не забезпечує належного існування.

Колегія суддів також зазначила, що розмір аліментів, визначений судовим рішенням, не є незмінним і може бути переглянутий. У цьому контексті застосовано положення статті 192 Сімейного кодексу України за аналогією закону.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що позивач є непрацездатним за віком, має підтверджену інвалідність і потребує лікування, а його матеріальне становище об’єктивно є складним. Водночас враховано і матеріальний стан відповідачки та її витрати на власне утримання.

Висновки та рішення

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове — про часткове задоволення позову.

Розмір аліментів збільшено до 2 000 грн щомісячно, що визнано достатнім і пропорційним з огляду на обставини справи. Початок нарахування визначено з 02 вересня 2025 року відповідно до резолютивної частини постанови.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Верховного Суду в касаційному порядку.

